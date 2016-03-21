أخبار عاجلة

حظك اليوم : توقعات الأبراج ليوم الأحد 9 أبريل 2017 مع ماغي فرح -
بيومي أفندي - بيومي فؤاد يغازل يسرا اللوزي ... دي ممرضة أومال مين يبقى سفير النوايا الحسنة -
أتلانتا يفقد نقطتين في الصراع على المقعد الأوروبي -
بث مباشر.. «برشلونة Vs ملجا» في الدوري الإسباني -
بث مباشر.. «يوفنتوس ►◄ كييفو فيرونا» في الدوري الإيطالي -
تشيلسي يواصل زحفه نحو «البريمير ليج» بإسقاط بورنموث بثلاثية -
البايرن يكتسح دورتموند برباعية ويواصل صدارة «البوندسليجا» -
هيجواين وديبالا يقودان اليوفي أمام كييفو في «الكالتشيو» -
«MSN» يقودون هجوم البارسا أمام ملجا -
بيبي أول ضحايا ديربي مدريد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية

دراسة لإنشاء هيئة لقضايا الدولة

Google+ Print

    كشفت مصادر مطلعة ل"الرياض" بأن جهات تشريعية تقوم بدراسة إنشاء هيئة ذات شخصية اعتبارية مستقلة بمسمى "هيئة قضايا الدولة" ستتولى النيابة عن الدولة وجميع الوزارات والمصالح الحكومية والأشخاص ذوي الشخصية الاعتبارية العامة بالقيام بالترافع أو رفع الدعاوى من هذه الجهات والأشخاص ذوي الشخصيات الاعتبارية أو عليهم، وذلك في عدة مسارات قضائية مختلفة مع مراعاة اختصاصات هيئة التحقيق والادعاء العام، وهيئة الرقابة والتحقيق.

وعلمت "الرياض" أن الهيئة المزمع إنشاؤها ستختص بالنيابة عن الدولة أو الجهات الحكومية الأخرى أو أصحاب الصفات الاعتبارية العامة، فيما يرفع منها أو عليها من دعاوى أمام المحاكم أو هيئات التحكيم المحلية، أو الجهات الأخرى في الداخل من اللجان القضائية وشبه القضائية، والتي تتضمن مطالبات مالية تزيد قيمتها على مبالغ معينة.

وسيسند للهيئة إعطاء الرأي القانوني لأجهزة الدولة وجميع الوزارات والمصالح الحكومية والأشخاص ذوي الشخصية الاعتبارية العامة في جميع المسائل القانونية ذات الصلة بمهام الهيئة، وستشترك الهيئة في دراسة مشاريع الأنظمة وإبداء الرأي في شأنها، ومتابعة تنفيذ ما يصدر من أحكام لمصلحة الدولة وجميع الوزارات والمصالح الحكومية والأشخاص ذوي الشخصية الاعتبارية العامة، وكذلك إجراء الصلح أو وقف السير في الدعوى وذلك في أي دعوى تقوم الهيئة بمباشرتها، بعد موافقة الجهة ذات العلاقة.

كما ستستقطب الهيئة المؤهلين من ذوي الاختصاص العاملين في الجهات المعنية، وسيمنحها النظام حق الاستعانة بالخبراء ومكاتب المحاماة والمكاتب الاستشارية المتخصصة.

وتأخذ العديد من الدولة العربية بفكرة "هيئة قضايا الدولة" ومن أبرز هذه الدول جمهورية العربية، والتي سبقت الجميع في إنشاء هيئة قضايا الدولة حيث تتولى هذه الهيئة في بعض الدول العربية النيابة القانونية عن الدول فيما يرفع منها أو عليها من دعاوى في الداخل والخارج ومنها قضايا التحكيم.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
الأهلي بطل كأس مصر للسباحة

الأهلي بطل كأس مصر للسباحة

بيومي أفندي - ذات مومنت ... لما تيجي تسأل حد على عنوان ويفتي " الفتي عند المصريين "

بيومي أفندي - ذات مومنت ... لما تيجي تسأل حد على عنوان ويفتي " الفتي عند المصريين "

غادة عجمي: العلاقات المصرية السودانية «تاريخية»

غادة عجمي: العلاقات المصرية السودانية «تاريخية»

السودان يبدأ فرض تأشيرة الدخول على المصريين

السودان يبدأ فرض تأشيرة الدخول على المصريين