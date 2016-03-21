ولي العهد يبحث مع رئيس غينيا تعزيز العلاقات

بحث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية - حفظه الله - مع فخامة الرئيس ألفا كوندي رئيس جمهورية غينيا ، العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها في مختلف المجالات.

جاء ذلك خلال لقاء سمو ولي العهد مساء أمس مع فخامة الرئيس الغيني بقصر الملك سعود للضيافة.

كما جرى خلال اللقاء بحث أوجه التعاون الأمني بين البلدين .

حضر اللقاء معالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد بن محمد العيبان الوزير المرافق، ومعالي مدير عام المباحث العامة الفريق أول عبدالعزيز بن محمد الهويريني، ومعالي رئيس الاستخبارات العامة الأستاذ خالد بن علي الحميدان، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى غينيا سليمان بن صالح الفريح.

كما حضرها من الجانب الغيني، المستشار الخاص نجل فخامة الرئيس محمد ألفا كوندي، والسفير الغيني لدى المملكة محمود نبهاني شريف .