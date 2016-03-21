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مدير أمن الغربية يجتمع بأعضاء الغرف التجارية لبحث توفير السلع بأسعار مناسبة

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مدير أمن الغربية يجتمع بأعضاء الغرف التجارية لبحث توفير السلع بأسعار مناسبة مدير أمن الغربية يجتمع بأعضاء الغرف التجارية لبحث توفير السلع بأسعار مناسبة
عقد اللواء نبيل عبد الفتاح، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الغربية، اجتماعا بأعضاء الغرف التجارية من شعب المواد الغذائية المختلفة والاستيراد والتصدير بحضور العميد أحمد الخواجة، مدير إدارة مباحث .

وناقش الاجتماع كيفية وضع خطة للسيطرة على الأسعار ومنع مغالاة التجار فيها مع قرب حلول شهر رمضان المبارك، ووعد الحضور ببذل ببذل أقصى الجهود لتوفير السلع الأساسية للمستهلك بالجودة والسعر المناسب .

كما تعهد التجار بتوفير جميع السلع بجودة عالية وسعر أقل ومكافحة الغلاء وعدم إجهاد المواطن بالأسعار.

وقرر التجار إقامة معارض كبيرة فى محافظة الغربية بجميع المراكز والأقسام، وتوفير السلع من المصنع أو المستورد الى المستهلك مباشرة، مؤكدين أن البيع الكثير بربح أقل هو المكسب الحقيقى، موضحين أن الأسعار بمحافظة الغربية أقل عن نظيرتها فى المحافظات الأخرى.

وناقش الاجتماع أيضا عمل معرض دائم للسلع الغذائية تشترك فيه كافة الشركات الكبرى بالتنسيق مع محافظة الغربية لتوفير المكان المناسب لاقامة المعرض.
>مدير أمن الغربية وأعضاء الغرف التجارية (1)

مدير أمن الغربية وأعضاء الغرف التجارية (2)

مدير أمن الغربية وأعضاء الغرف التجارية (3)

مدير أمن الغربية وأعضاء الغرف التجارية (4)

مدير أمن الغربية وأعضاء الغرف التجارية (5)


>مدير أمن الغربية يتابع القوافل الطبية للكشف على الضباط والمساجين بطنطا
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مصر 365

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