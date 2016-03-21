مكتبة الإسكندرية تحتفل باليوم العالمى للمياه

تقام يوم الثلاثاء الموافق 22 مارس الجارى بمكتبة الإسكندرية، احتفالية اليوم العالمى للمياه لعام 2016، والتى تنظمها إدارة المكتبة الرئيسية بمكتبة الإسكندرية، بالتعاون مع منظمة اليونسكو UNESCO، ووزارة الرى والموارد المائية، ومنظمة العمل الدوليةILO، والمنظمة الدولية للأغذية والزراعة FAO، والمنظمة الدولية للمياهUNWATER، والجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، وشركة مياه الشرب بالإسكندرية، ومركز القبة السماوية العلمى بمكتبة الاسكندرية.

وسوف يتم خلال الاحتفالية إطلاق تقرير تنمية المياه العالمى، كما تتضمن الاحتفالية حلقة نقاشية عن المياه وفرص العمل، وورش عمل للتوعية بأهمية المياه فى حياتنا وسيقام على هامش الاحتفالية معرض للكتب والخرائط من مقتنيات المكتبة.

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