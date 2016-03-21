اليوم.. قوافل الإصحاح البيئى بجامعة قناة السويس بقرية جلبانه بالقنطرة شرق

تتوجه صباح اليوم الاثنين 21 مارس قوافل الإصحاح البيئى بجامعة قناة السويس، إلى قرية جلبانة بالقنطرة شرق بمحافظة الإسماعيليه ضمن برنامجها الإسبوعى والتى تزور خلاله قرى محافظات إقليم القناه وسيناء لتقدم خدماتها الطبية والبيطرية والزراعية والتثقيف الصحى للأهالى.

تأتى هذه القوافل تحت رعاية الدكتور ممدوح غراب رئيس الجامعة، والدكتور عاطف أبو النور نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وإشراف عمرو كشك مدير عام مشروعات البيئة.

تعد قافلة اليوم إلى قرية جلبانة هى الخامسة فى برنامج القوافل خلال الفصل الدراسى الثانى وتضم العديد من التخصصات الطبية البشرية مثل الأطفال والباطنة والعظام والجراحة والنسا والجلدية والمسالك وطب الأسرة والرمد والأنف والأذن بالاضافه إلى مشاركة أطباء الأسنان والطب البيطرى ومشاركة أساتذة الجامعة من كلية الزراعة والتمريض وبعض أعضاء هيئة التدريس وطلاب الصيدلة

>تقدم القافلة خدمة الكشف وتقديم العلاج والادويه للاهالى بالمجان وتحويل من تستدعى حالته الصحية إلى المستشفى الجامعى لاستكمال العلاج والفحوصات

>من الجدير بالذكر ان قافلة الأسبوع الماضى كانت بقرية رابعة بشمال سيناء أجرت خلالها القافلة الكشف على 410حالة من أهالى القرية فى مجال مختلفة

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