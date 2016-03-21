أخبار عاجلة

حظك اليوم : توقعات الأبراج ليوم الأحد 9 أبريل 2017 مع ماغي فرح -
بيومي أفندي - بيومي فؤاد يغازل يسرا اللوزي ... دي ممرضة أومال مين يبقى سفير النوايا الحسنة -
أتلانتا يفقد نقطتين في الصراع على المقعد الأوروبي -
بث مباشر.. «برشلونة Vs ملجا» في الدوري الإسباني -
بث مباشر.. «يوفنتوس ►◄ كييفو فيرونا» في الدوري الإيطالي -
تشيلسي يواصل زحفه نحو «البريمير ليج» بإسقاط بورنموث بثلاثية -
البايرن يكتسح دورتموند برباعية ويواصل صدارة «البوندسليجا» -
هيجواين وديبالا يقودان اليوفي أمام كييفو في «الكالتشيو» -
«MSN» يقودون هجوم البارسا أمام ملجا -
بيبي أول ضحايا ديربي مدريد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

اليوم.. قوافل الإصحاح البيئى بجامعة قناة السويس بقرية جلبانه بالقنطرة شرق

Google+ Print
اليوم.. قوافل الإصحاح البيئى بجامعة قناة السويس بقرية جلبانه بالقنطرة شرق اليوم.. قوافل الإصحاح البيئى بجامعة قناة السويس بقرية جلبانه بالقنطرة شرق
تتوجه صباح اليوم الاثنين 21 مارس قوافل الإصحاح البيئى بجامعة قناة السويس، إلى قرية جلبانة بالقنطرة شرق بمحافظة الإسماعيليه ضمن برنامجها الإسبوعى والتى تزور خلاله قرى محافظات إقليم القناه وسيناء لتقدم خدماتها الطبية والبيطرية والزراعية والتثقيف الصحى للأهالى.

تأتى هذه القوافل تحت رعاية الدكتور ممدوح غراب رئيس الجامعة، والدكتور عاطف أبو النور نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وإشراف عمرو كشك مدير عام مشروعات البيئة.

تعد قافلة اليوم إلى قرية جلبانة هى الخامسة فى برنامج القوافل خلال الفصل الدراسى الثانى وتضم العديد من التخصصات الطبية البشرية مثل الأطفال والباطنة والعظام والجراحة والنسا والجلدية والمسالك وطب الأسرة والرمد والأنف والأذن بالاضافه إلى مشاركة أطباء الأسنان والطب البيطرى ومشاركة أساتذة الجامعة من كلية الزراعة والتمريض وبعض أعضاء هيئة التدريس وطلاب الصيدلة
>تقدم القافلة خدمة الكشف وتقديم العلاج والادويه للاهالى بالمجان وتحويل من تستدعى حالته الصحية إلى المستشفى الجامعى لاستكمال العلاج والفحوصات
>من الجدير بالذكر ان قافلة الأسبوع الماضى كانت بقرية رابعة بشمال سيناء أجرت خلالها القافلة الكشف على 410حالة من أهالى القرية فى مجال مختلفة


>جامعة القناة تكرم الأم والأب المثاليين والمتفوقين من هيئة التدريس والعاملين
>
>افتتاح مؤتمر قسم القلب والأوعية الدموية بطب جامعة القناة بالإسماعيلية

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365