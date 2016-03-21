سقوط عاطلان يتاجران بالهيروين فى كوم حمادة بالبحيرة

تمكنت، منذ قليل، الأجهزة الأمنية بالبحيرة، برئاسة اللواء محمد عماد الدين سامى، مساعد وزير الداخلية لأمن البحيرة، واللواء محمد خريصة مدير إدارة البحث الجنائى من ضبط تاجران هيروين بكوم حمادة بالبحيرة.

وكانت معلومات قد وردت لضباط وحدة مباحث مركز شرطة كوم حمادة مفادها قيام كل من "محمد . م . م" عاطل ببندر الدلنجات، و"محمود . م . ع " عاطل ومقيم بزمران النخل مركز الدلنجات، بتكوين تشكيلاً عصابياً فيما بينهما تخصص فى الإتجار بالمواد المخدرة، متخذين من مدينة كوم حمادة مسرحاً لمزاولة نشاطهما الإجرامى.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما حال قيامهما بمزاولة نشاطهما ببندر كوم حمادة، وضبط بحوزتهما (3 ) أكياس كبيرة الحجم لمسحوق الهيروين المخدر وميزان حساس ومبلغ مالى 1400 جنيه وهاتفين، حال استقلالهما السيارة رقم "ب ع ر 5741" ربع نقل، قيادة الأول.

وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمخدر المضبوط " بقصد الإتجار"، والمبلغ المالى من متحصلات البيع والهواتف المحمولة للاتصال بعملائهم والسيارة لترويج المواد المخدرة، وتم تحرر عن ذلك المحضر رقم 5894/2016 جنايات مركز كوم حمادة.

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