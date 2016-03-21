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الشيخة فاطمة... عطاء بلا حدود

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الشيخة فاطمة... عطاء بلا حدود الشيخة فاطمة... عطاء بلا حدود

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 سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، حفظها الله، شخصية استثنائية بما تمتلكه من رؤية وحكمة ومبادرات رائدة، فقر أتاحت لنساء الإمارات فرصاً متكافئة مع الرجال، وعززت من قدراتهن على مواجهة الحياة.

 واضطلعت سموها بدور بارز في رفع مكانة المرأة في مجتمع الإمارات خصوصاً، والمجتمع الدولي بصفة عامة، وهي صاحبة اليد البيضاء، وبذل الجهود الحثيثة في تحسين الحياة لنصف المجتمع، وراعية عطاء جم في مجالات الخير داخل الدولة وخارجها، وسموها حاضرة في مختلف أصقاع العالم وفي كل مساهمة إنسانية تبذل بسخاء وتجود بالخير لإغاثة الملهوفين وإعانة المنكوبين.

 

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