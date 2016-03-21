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أحمد عادل: أغضب من دكة الأهلي .. ولكن

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أحمد عادل: أغضب من دكة الأهلي .. ولكن أحمد عادل: أغضب من دكة الأهلي .. ولكن

أكد أحمد عادل عبد المنعم حارس مرمى الأهلي أنه يغضب لجلوسه احتياطيًا بعد تقديم أداء جيد عند المشاركة في المباريات.

وقال حارس الأهلي: "بالطبع أغضب من الجلوس احتياطيًا، فهو شعور طبيعي لأي لاعب كرة، وأتحدث في الأمر بشكل ودي مع طارق سليمان مدرب حراس المرمى".

وأضاف خلال استضافته بقناة "سي بي سي": "ولكن لا أتجاوز الحدود أو تقاليد النادي، حيث أن تواجدي في النادي الأهلي شرف، إلا أنه بالطبع لدي طموح أريد تحقيقه".

وواصل: "بدليل كل مناسبة أشارك بها، أنجح في إثبات نفسي جيدًا، وأكون على قدر المسئولية ومؤثرًا مع الفريق في أي وقت يحتاجني".

وحمى أحمد عادل عبد المنعم عرين الأهلي في مباراتي ريكرياتيفو ليبولو الأنجولي، ليقوده للتأهل لدور ال16 لدوري أبطال إفريقيا.

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