أحمد عادل: أرى نفسي رقم 1 في الأهلي

أبدى أحمد عادل عبد المنعم حارس مرمى الأهلي ثقة كبيرة في قدراته رغم عدم مشاركته أساسيًا إلا لظروف اضطرارية.

وصرح أحمد عادل عبر قناة "سي بي سي": "الواقع يقول أنني الحارس الثاني للأهلي، ولكن أرى نفسي رقم 1 سواء شاركت أم لا، وأجتهد كثيرًا لأصل لهذه المكانة".

وأوضح: "الجهاز الفني هو من يحدد دوري في الفريق، وأؤدي بما يليق بالنادي وإمكانياتي، ولدي ثقة كبيرة في قدراتي".

وعن اهتمام النادي الأهلي بالتعاقد مع حارس جديد، رد أحمد عادل: "اعتدت على ذلك منذ رحيل عصام الحضري، تعاقد النادي مع رمزي صالح ثم شريف إكرامي ومحمود أبو السعود".

وأضاف: "أهلا وسهلاً بالمنافسة مع أي حارس مرمى في نظام النادي الأهلي الذي يضم إدارة وجهاز فني، والأهم جماهير تقوم بتقييم مستمر للاعبين".

وواصل: "كنت أساسيًا موسم 2010/2009 تحت قيادة حسام البدري، ثم شاركت لفترة طويلة أساسيًا مع مانويل جوزيه في بطولة إفريقيا والدوري موسم 2011/2010".

واستدرك "ولكن منذ عام 2013، يشارك شريف إكرامي بشكل منتظم، ويؤدي بشكل جيد".

وترددت أنباء في الفترة الأخيرة حول تفكير النادي الأهلي في ضم حارس مرمى جديد، مثل الثنائي علي لطفي لاعب إنبي، والمهدي سليمان حارس سموحة.