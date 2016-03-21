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بدء التقديم على 1440 وظيفة صحية للنساء

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الرياض - واس

    بدأت وزارة الخدمة المدنية أمس في استقبال طلبات تقديم الخريجات الحاصلات على الدرجة العلمية والتخصصات المناسبة ممن تحصلوا على درجاتهم العلمية من داخل أو خارج المملكة لشغل 1440 وظيفة مشمولة بلائحة الوظائف الصحية من خلال نظام جدارة، وذلك بحسب الجدولة الزمنية لخطة الإعلانات الوظيفية التي أعلنتها الوزارة للعام المالي 1437/1438ه مشيرة الى أن فترة التقديم لهذه الوظائف ستستمر حتى يوم الخميس المقبل الموافق 15 /6 /1437ه.

يذكر أن الوزارة قد انتهت يوم الخميس الماضي من استقبال طلبات التقديم على الوظائف المشمولة باللائحة الصحية للرجال والبالغة 1332 وظيفية، في الوقت الذي حددت فيه التاريخ المتوقع لإعلان نتائج الترشيح للرجال والنساء في 27 /6 /1437ه.

ولمزيد من التفاصيل يمكن زيارة الرابط التالي: http://cutt.us/JpQaq.

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