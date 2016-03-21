الشرقية خالية من الورد السام

كشف مدير عام إدارة العلاقات العامة والإعلام المتحدث الإعلامي بأمانة المنطقة محمد الصفيان أن حدائق ومتنزهات وشوارع المنطقة الشرقية خالية تماما من الورود والزهور السامة.

وبين الصفيان في تصريح ل"الرياض" أن اختيار الزهور يتم بعناية فائقة وعن طريق مشاتل الأمانة التي يقوم عليها خبراء في عالم الزهور ومختصون في النباتات وكذلك المشاتل التي تتعاقد معها الأمانة تم دراستها وتقيمها والعاملين عليها، مشيراً إلى أن الزهور التي تجمل الشوارع والحدائق والمتنزهات تختلف في كل موسم ويتم تبديلها حسب فصول السنة.

وأضاف أن الإدارة العامة للحدائق والتجميل بأمانة المنطقة الشرقية تزين الشوارع والطرقات والساحات العامة والحدائق والميادين والواجهات البحرية والشواطئ بالزهور، وذلك من خلال زراعة أكثر من ثلاثة ملايين زهرة مستديمة حولية في عدد من الأماكن الهامة التي يقصدها زوار المنطقة والمقيمون فيها.

وقال الصفيان إنه تم استبدال التربة وبدء زراعة الزهور في جميع شوارع حاضرة الدمام والساحات العامة، والمثلثات الواقعة عند التقاطعات، وغيرها من أماكن كثيرة، حيث تتميز تلك الزهور بتنوع ألوان أزهارها وجمالها والرائحة العطرية لبعضها وجميعها غير سامة.

وأضاف أنه تم تجهيز الواجهات البحرية والكورنيش والشوارع بالمسطحات الخضراء والزهور المستديمة في وقت سابق، فيما تم تزيين عدد من الطرقات العامة، والشوارع الرئيسة في حاضرة الدمام، ومداخل المدينة والمرافق العامة بالزهور، حيث بلغ عدد الزهور التي تحتضنها حاضرة الدمام في الوقت الحالي ثلاثة ملايين زهرة تزدان بها مدن حاضرة الدمام.

وطالب جميع الزوار والمواطنين بالمحافظة على تلك الزهور، التي تعطي لوحة فنية جميلة، مؤكداً على حرص أمانة المنطقة الشرقية على زيادة أعداد الزهور واختيارها بعناية والتأكد من أنواعها وأنها غير ضارة قبل زراعتها بشكل سنوي، بما يتواكب مع التوسع الملحوظ في أعداد الساحات والحدائق والميادين العامة.

وأضاف الصفيان أنه تم زراعة أكثر من ستة ملايين متر مربع من المسطحات الخضراء بالحدائق والمتنزهات والشوارع خلال الفترة الماضية، إضافة إلى زراعة أكثر من تسعة ملايين شجرة وشجيرة خلال السنوات الماضية منتشرةً بمدن المنطقة الشرقية، كما زاد نصيب الفرد من المسطحات الخضراء بالمنطقة ليصبح قرابة خمسة أمتار لكل فرد.