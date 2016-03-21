95 % معدل حضور الطلاب في جدة

جدة - ياسر الجاروشة

أوضح عبدالله الثقفي مدير إدارة التعليم في جدة ل«الرياض»، أن نسبة حضور الطلاب وصلت إلى 95 في المئة بحسب زيارات المشرفين التربويين.

وقال خلال جولة تفقدية لإحدى المدارس أمس، إن الدارسة بدأت بشكل طبيعي والمعلمون باشروا في إعطاء الدروس للطلاب، مبيناً أنه وجد مدرساً واحداً فقط متغيباً.

وذكر أن قضية المباني المستأجرة تشكل هاجسا كبيرا لإدارة التعليم، وصدرت توجيهات مباشرة من صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، ومن صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن ماجد محافظ جدة، ومن وزير التعليم د. أحمد العيسى بإنهاء هذه القضية، وخلال السنوات العشر الماضية كانت نسبة المباني المستأجرة تصل إلى 60 في المئة أما الآن فتبلغ 30 في المئة، وفي العام المقبل ستنخفض إلى 15 في المئة، وفي السنوات الخمس المقبلة لدينا خطة للتخلص من المستأجرة بشكل كبير، وسيتم تسليم اكثر 120 مشروعا قريباً وهذا العدد هو الذي سيسهم في خفض النسبة إلى 15 في المئة، مضيفاً: «هناك خطة استباقية بالنسبة للمخططات الجديدة بإيجاد مبانٍ مدرسية لجميع المراحل».