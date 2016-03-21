«واس» تستضيف محاضرة للدفاع المدني عن دور الإعلام الوقائي

الرياض - واس

ألقى مدير شعبة الدفاع المدني في جنوب مدينة الرياض المقدم محمد العتيبي محاضرة في مقر وكالة الأنباء السعودية بالرياض، بعنوان "الإعلام وقاية" بمناسبة اليوم العالمي للدفاع المدني الذي يوافق شهر مارس من كل عام، وذلك في إطار اهتمام "واس" بتحقيق الشراكة الحكوميّة مع المديرية العامة للدفاع المدني من أجل إيصال رسالتها التوعوية للمجتمع الرامية لتعزيز مبدأ السلامة للأرواح والممتلكات. وتناولت المحاضرة العديد المحاور المتعلقة بجهود رجال الدفاع المدني في تحقيق السلامة بالمجتمع والتحديات التي تواجههم، إلى جانب الحديث عن دور الإعلام في ذلك الجانب، وأدوات السلامة الواجب اقتناؤها في : المنازل، والمصانع، والأبنية العالية وغيرها لحماية الأرواح. واستهل المقدم محمد العتيبي محاضرته بتسليط الضوء على جهود الدفاع المدني في تأمين سلامة المجتمع، والأخطار التي يتعرضون لها سواء كانت طبيعية أو صناعية، مبينًا أن الدفاع المدني يتخذ في ذلك الجانب استراتيجية مرسومة لتفادي الوقوع فيها تسمى "استراتيجية المواجهة" وتعتمد على أربعة محاور هي: الوقاية والتخفيف، والاستعداد للمواجهة، والاستجابة والمواجهة، وإعادة الأوضاع. وتناولت المحاضرة موضوع ثقافة السلامة التي يعدّها الدفاع المدني من أهم الأعمال التي يؤديها في مجال أمن السلامة المدنية ويسعى من خلالها إلى تحقيق التكامل في الأدوار مع الإعلام لإيصال الرسالة التوعوية إلى أفراد المجتمع كافة، وإرشادهم إلى إتباع خطط الوقاية من الحوادث الخطرة قبل وقوعها -بإذن الله-.

وأكد المحاضر أهمية تأمين سلامة المنازل والمنشآت بصفة عامة من خلال اقتناء الأجهزة التي تساعد على اكتشاف مؤشرات الحوادث الخطرة قبل وقوعها، مثل جهاز إنذار الوقاية من الحريق، وجهاز كشف تسرب الغاز، وجهاز منع تسرب الغاز، واستخدام التمديدات الكهربائية السليمة التي تمنع حدوث ماس كهربائي.

وفي ختام المحاضرة، أجاب المقدم العتيبي على أسئلة واستفسارات الحضور من مسؤولي التحرير، ورؤساء الأقسام الإدارية والفنية في "واس"، ثم سلمّ نائب رئيس الوكالة أحمد بن إبراهيم العوض درعًا تذكاريًا للمقدم العتيبي.