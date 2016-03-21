استقطاب خبراء متطوعين لبلدي تنومة

تنومة - سعيد معيض

في بادرة غير مسبوقة وبخطوات مدروسة استقطب المجلس البلدي في محافظة تنومة عشرين مهندساً ومسؤولاً بينهم رؤساء بلديات ومديرو مشروعات كبرى من أبناء المحافظة للاستفادة من خبراتهم ومواهبهم في تطوير المدينة.

وقال رئيس المجلس البلدي بتنومة الأستاذ عمر آل عبدالله أنه تم الاتفاق مع المهندسين والمسؤولين من أبناء المحافظة الذين لبوا دعوة المجلس على تكوين لجنة فنية استشارية تقدم خدمات استشارية مجانية في النواحي الفنية التي يحتاج المجلس إلى الرأي الفني قبل البت فيها، والتي تؤدي في النهاية إلى تجويد الناتج النهائي للخدمات البلدية مقدما شكره وتقديره لسرعة تجاوبهم دون تردد.

وأضاف أن المجلس يرحب بكل ما يخدم تنومة من مبادرات وأفكار قد تساعد في الرقي بالخدمات البلدية في المحافظة.