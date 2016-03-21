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برج الجدى حظك اليوم الاثنين 21/3/2016

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برج الجدى حظك اليوم الاثنين 21/3/2016 برج الجدى حظك اليوم الاثنين 21/3/2016

برج الجدى على الصعيد المهني:
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بعض الأمور فى العمل لا تسير بالطريقة التى خططت لها لكن لا يجب أن تدع هذا يحبطك ويثير جنونك، حاول أن تكون مرنًا واحرص على أن تبدأ العمل مبكرًا ليمكنك تدارك أية أخطاء تحدث سريعًا دون مشاكل كبيرة.

على الصعيد العاطفي:
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اليوم يبدأ بشكل لطيف بالكثير من الدفء والضحك مع شريك حياتك وهذا يمنحك طاقة إيجابية تجعلك تنسى الأوقات العصيبة الماضية فى حياتك الشخصية. هذا هو الوقت المناسب للخروج مع شريك حياتك والحصول على بعض المتعة الحقيقية وتتناسوا همومكما والمسؤوليات التى تثقلكما وتلقى بظلالها على العلاقة.

برج الجدى على الصعيد الصحي:
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الاسترخاء والنظام الغذائى السليم هما مفتاح استقرار حالتك النفسية وصحتك الجسدية كذلك، حاول أن تواجه الإجهاد العقلى بأى طريقة لأنه السبب فى شعورك بالخمول والكسل والمتاعب الجسدية.

توقعات علماء الفلك لبرج الجدي:
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التجربة هى أفضل معلم لك، فأنت بحاجة ماسة للحصول على خبرات تسترشد بها فى المستقبل لا تتجاهل دروس الماضى وتنقذ نفسك من الآلام والمتاعب التى يمكن أن تنتج فى المستقبل وحاول أن تساعد المحتاجين سواء كانوا من الأطفال أو أشخاص كبار عاديين سيساعدك هذا على تبين مسارك الصحيح دون انحرافات.

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مصر 365

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