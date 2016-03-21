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حظك اليوم برج الجوزاء ليوم الاثنين 2016/3/21

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حظك اليوم برج الجوزاء ليوم الاثنين 2016/3/21 حظك اليوم برج الجوزاء ليوم الاثنين 2016/3/21

لبرج الجوزاء:
>حظك لبرج الجوزاء على الصعيد المهنى:


>هذا البرج يعانى من الازدواجية والهوائية وتقلب المزاج والمشاعر، لذلك لا داعى للتردد أن الانصات لهذه الصفات التى لا تجلب له سواء المشاكل خاصة فى العمل والتركيز هو المطلوب طوال الفترة السابقة .

حظك لبرج الجوزاء على الصعيد العاطفى:


>الحياة العاطفية ستشكل عامل ضغط على أبناء هذا البرج وستقودهم إلى مشاكل نفسية كبيرة لذلك يفضل أن يهدئوا قليلا ويأخذوا إجازة من الحب ينفصلون عن حبيبهم فترة قليلة حتى يضمنوا أن كل قراراتهم ستكون صحيحة.

حظك لبرج الجوزاء على الصعيد الصحى:


>الحياة الصحية ستؤثر عليهم سلبا فى هذه الفترة، وذلك بسبب الضغوط التى سيتعرضون لها فى مجال عملهم، فمن الممكن أن يعانون من بعض الأعراض العصبية مثل الصداع لكن لا داعى للقلق فهى مجرد أعراض زائلة.

توقعات علماء الفلك لبرج الجوزاء


>مشاكل عديدة سيتعرض لها أبناء هذا البرج على مستوى الحياة العملية بسبب تقلب مزاجهم وهكذا الحب سيسير على هذا المنوال ويجب ان يراعوا تعليمات الأطباء .

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مصر 365

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