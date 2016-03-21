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حظك اليوم برج القوس ليوم الاثنين 2016/3/21

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حظك اليوم برج القوس ليوم الاثنين 2016/3/21 حظك اليوم برج القوس ليوم الاثنين 2016/3/21

حظك لبرج القوس على الصعيد المهنى:


>ما زالت بعض المشاكل تعوق أبناء هذا البرج عن الوصل إلى الدرجة التى يحققوا بها احلامهم وطموحهم، لذلك لا داعى للقلق فعلى الرغم من كم هذه المشاكل إلا أنهم سيتخلصون منه سريعا بفضل إرادتهم ومجهوداتهم فى العمل.

حظك لبرج القوس على الصعيد العاطفى:


>الحياة العاطفية مازالت مستقرة دون جديد فلا هناك أى مشاكل قد تعكر من صفوهم، أو سمة أمر جديد يجعلهم يشعرون بحلاوة الحب.

حظك لبرج القوس على الصعيد الصحى:


>ارتفاع ملحوظ فى حالتهم ولا يوجد أى مشكلة تواجههم فى هذه الفترة، لكن لا يعنى ذلك أن يهملوا أنفسهم أو يتراجعوا عن تعليمات سابقة لأطبائهم.

توقعات علماء الفلك لبرج القوس


>مشاكل بسيطة ستحاصرهم على مستوى العمل ولكنهم سيتخطونها بفضل إرادتهم وقدرتهم على العمل، استقرار ينعمون به فى حالتهم العاطفية والصحية لذلك لا داعى للقلق بشأن هذا البرج.

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مصر 365

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