برج العذراء حظك اليوم الاثنين 21\3\2016

برج العذراء على الصعيد المهنى:

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برج العذراء على الصعيد العاطفى:

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برج العذراء على الصعيد الصحى:

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توقعات علماء الفلك لبرج العذراء:

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الوقت قد حان لتغيير الكثير فى حياتك المهنية، كنت قد تعانى من الركود فى العمل لكن الآن هناك فرص كثيرة جديدة وإيجابية تُفتح أمامك، تحتاج أن تجلس فترة طويلة مع نفسك لتحديد ما تريده فى العمل وتتخذ خطوة نحو تنشيط حياتك المهنية كما أن التوتر الذى يحدث لك فى العمل يؤثر على صحتك كثيرًا.تأثيرات متعددة فى حياتك العاطفية نتيجة مقابلة شخص جديد هذه المقابلة ترسل لك طاقة إيجابية تساعدك على العمل بطاقة كبيرة، حبيبك السابق كان يتصرف بعدوانية معك، لذا أنت تعتقد أن أى قصة غرامية جديدة ستدخل بها ستكون مثل هذه القصة، الآن عليك فقط أن تقرر الخروج مع صديق قديم لتحدد ما تريده بالفعل.اليوم هو الأنسب لتتخذ خطوات جديدة نحو حياة صحية أكثر موائمة، تستيطع ولأول مرة أن تمارس التمارين الرياضية وتسير على نظام غذائى صحى وسليم، لتحسين حالتك النفسية عليك ممارسة بعض الرياضات التأملية مثل اليوجا، الأيام المقبلة هى أيام راحة بالنسبة لك، لذا حاول أن تعيش فى سلام هذه الأيام.اليوم يمكنك المخاطرة عن طريق الدخول فى صفقات جديدة ومشاريع لأول مرة تعرض عليك، نسبة الفوز فى هذه المشاريع كبيرة، الوضع يتطلب منك أن تكون أكثر حسمًا، حاول أن لا تختلق مشاكل مع أصدقائك والمقربين منك.