برج العذراء حظك اليوم الاثنين 21\3\2016

الوقت قد حان لتغيير الكثير فى حياتك المهنية، كنت قد تعانى من الركود فى العمل لكن الآن هناك فرص كثيرة جديدة وإيجابية تُفتح أمامك، تحتاج أن تجلس فترة طويلة مع نفسك لتحديد ما تريده فى العمل وتتخذ خطوة نحو تنشيط حياتك المهنية كما أن التوتر الذى يحدث لك فى العمل يؤثر على صحتك كثيرًا.
برج العذراء على الصعيد العاطفى:
>
تأثيرات متعددة فى حياتك العاطفية نتيجة مقابلة شخص جديد هذه المقابلة ترسل لك طاقة إيجابية تساعدك على العمل بطاقة كبيرة، حبيبك السابق كان يتصرف بعدوانية معك، لذا أنت تعتقد أن أى قصة غرامية جديدة ستدخل بها ستكون مثل هذه القصة، الآن عليك فقط أن تقرر الخروج مع صديق قديم لتحدد ما تريده بالفعل.
برج العذراء على الصعيد الصحى:
>
اليوم هو الأنسب لتتخذ خطوات جديدة نحو حياة صحية أكثر موائمة، تستيطع ولأول مرة أن تمارس التمارين الرياضية وتسير على نظام غذائى صحى وسليم، لتحسين حالتك النفسية عليك ممارسة بعض الرياضات التأملية مثل اليوجا، الأيام المقبلة هى أيام راحة بالنسبة لك، لذا حاول أن تعيش فى سلام هذه الأيام.
توقعات علماء الفلك لبرج العذراء:
>
اليوم يمكنك المخاطرة عن طريق الدخول فى صفقات جديدة ومشاريع لأول مرة تعرض عليك، نسبة الفوز فى هذه المشاريع كبيرة، الوضع يتطلب منك أن تكون أكثر حسمًا، حاول أن لا تختلق مشاكل مع أصدقائك والمقربين منك.
إعلان - Ads
إعلان - Ads
شبكةعيونالإخبارية
مصر 365