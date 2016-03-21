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حظك اليوم برج الحمل الاثنين 21/3 /2016

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حظك اليوم برج الحمل الاثنين 21/3 /2016 حظك اليوم برج الحمل الاثنين 21/3 /2016

برج الحمل على الصعيد المهنى:
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الإنصات إلى حديث الزملاء الأكبر منك عمراً يفيدك جداً، وينمى خبراتك فى مجال العمل، لا يمكن أن تعتمد على كفاءتك الشخصية طوال الوقت، فأول فوائد العمل هى اكتساب خبرات جديدة وتنمية مهارات موجودة مسبقاً، تعامل مع المهام الجديدة فى العمل على إنها اختبارات، لابد أن تثبت فيها قدراتك حتى تصل إلى أهدافك بخطوات منظمة.

برج الحمل على الصعيد العاطفى
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الذكاء والغموض وقوة الشخصية من أبرز الأشياء التى تقتحم قلب مولود الحمل بسهولة، لكن هناك صفات أهم يجب أن تتوافر فى شريك الحياة، بالإضافة إلى الذكاء من أبرزها القدرة على التعامل مع طبيعة الحمل التى تحتاج إلى مزيد من الثقة و المرونة فى التعامل حتى تتأقلم على العلاقة بشريك الحياه، وتتجنب كثير من المشكلات لن تتغلب عليها بوجود الذكاء فقط.

برج الحمل على الصعيد الصحى:
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كثير من المشكلات الصحية تواجهك فى الفترة القادمة بسبب التحامل على نفسك و الاستهتار بالمشكلات الصحية القديمة، تأجيل زيارتك للطبيب تزيد من تفاقم المشكلات وتجعل الأمور معقدة ويصعب حلها، تعلم من أخطائك ولا تكررها حتى تتجنب مواجهة الأعراض المرضية.

توقعات علماء الفلك لبرج الحمل :
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يتوقع علماء الفلك لمولود برج الحمل أن يعيش فترة مستقرة فى حياته، لكن يسعى أن يثبت نفسه فى مجال العمل ويطور من أدائه المهنى بتعلم أشياء جديدة، و التمركز حول صفات معينة تربطه بشريك الحياة، يقلص من فرص تطور علاقته، لذلك فإن التعرف على صفات أكثر يوطد من العلاقة ويجعلها أكثر عمقاً.

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مصر 365

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