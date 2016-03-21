حظك اليوم وتوقعات الأبراج الاثنين 21 مارس 2016

برج الأسد حظك اليوم الاثنين 21/3/2016
>برج الأسد على الصعيد المهني:
>اليوم هو يوم الحظ بالنسبة لك، يمكنك أن تقود أى اجتماع أو مفاوضة بكل سهولة وبطريقة غير مباشرة، وستجد جهودك تقديرًا من رؤساء العمل وإذا كنت تفكر فى امتلاك أى شيء كالعقارات أو الأراضى أو حتى السيارات يمكنك الاستثمار فيها اليوم بكل ثقة فأنت مؤهل للحصول على صفقة جيدة ولكن اقرأ وثائقك بعناية قبل أن توافق على الشروط.
على الصعيد العاطفي:
>انشغلت لفترة طويلة بعملك ولم تولى علاقاتك الاجتماعية والعاطفية الاهتمام الكافى لذا يجب أن تعيد حساباتك وتنتبه من جديد لعلاقاتك وتمنحها بعض الحياة والحيوية قبل فوات الأوان.
برج الأسد على الصعيد الصحي:
>تحتاج عيناك إلى العناية بها خاصة أنك تجهدها أكثر من اللازم فى العمل، تذكر أنه بدونها لن يمكنك إنجاز أى شيء فاحرص على أن تذهب لطبيب العيون ولا تتجاهل المتاعب التى تشكو منها كى لا تتدهور الأمور فجأة دون أن تتوقع ذلك.
توقعات علماء الفلك لبرج الأسد:
>إذا كان عملك يتعلق بالتعاملات العقارية سيكون اليوم بالنسبة لك مشرقًا، وكذلك الأشخاص الذين ينوون البدء فى تعلم شيء جديد، سواء كان له علاقة بالعمل أو بهواية تود تعلمها ثم ممارستها بانتظام.
برج الجدى حظك اليوم الاثنين 21/3/2016
>برج الجدى على الصعيد المهني:
>بعض الأمور فى العمل لا تسير بالطريقة التى خططت لها لكن لا يجب أن تدع هذا يحبطك ويثير جنونك، حاول أن تكون مرنًا واحرص على أن تبدأ العمل مبكرًا ليمكنك تدارك أية أخطاء تحدث سريعًا دون مشاكل كبيرة.
على الصعيد العاطفي:
>اليوم يبدأ بشكل لطيف بالكثير من الدفء والضحك مع شريك حياتك وهذا يمنحك طاقة إيجابية تجعلك تنسى الأوقات العصيبة الماضية فى حياتك الشخصية. هذا هو الوقت المناسب للخروج مع شريك حياتك والحصول على بعض المتعة الحقيقية وتتناسوا همومكما والمسؤوليات التى تثقلكما وتلقى بظلالها على العلاقة.
برج الجدى على الصعيد الصحي:
>الاسترخاء والنظام الغذائى السليم هما مفتاح استقرار حالتك النفسية وصحتك الجسدية كذلك، حاول أن تواجه الإجهاد العقلى بأى طريقة لأنه السبب فى شعورك بالخمول والكسل والمتاعب الجسدية.
توقعات علماء الفلك لبرج الجدي:
>التجربة هى أفضل معلم لك، فأنت بحاجة ماسة للحصول على خبرات تسترشد بها فى المستقبل لا تتجاهل دروس الماضى وتنقذ نفسك من الآلام والمتاعب التى يمكن أن تنتج فى المستقبل وحاول أن تساعد المحتاجين سواء كانوا من الأطفال أو أشخاص كبار عاديين سيساعدك هذا على تبين مسارك الصحيح دون انحرافات.
برج السرطان حظك اليوم الاثنين 21\3\2016
>برج السرطان على الصعيد المهنى:
>إذا كنت قد أقرضت شخص منذ فترة طويلة فسوف تتلقى هذه الأموال اليوم، شخص كنت تعرفه قديمًا ستقابله ويعرض عليك مشروع كبير، من الأفضل أن تستجيب له وتشاركه فى هذا المشروع، فسوف يخلق لك الكثير من الراحة، كما أنه سيجعل دخلك أضعاف ما تأخذه الآن، فهى وظيفة مربحة والمشروع جيد.
برج السرطان على الصعيد العاطفى:
>الكثير من الضحك والدفء يملأ حياتك اليوم مع شريكك، لذا حاول أو تستجيب لكل المحاولات التى يفعلها لاسعادك، قرار جيد ستسمعه اليوم من شريك حياتك بشأن علاقتكما، حاول أن تقلل من الشك الذى يملأ قلبك باستمرار تجاهه، فالشك قد يجعل علاقات كثيرة تنتهى.
برج السرطان على الصعيد الصحى:
>مشاكل فى عينيك ستقابلها الأيام المقبلة، حاول الذهاب لطبيب عيون جيد، فالجلوس كثيرًا أمام جهاز الكومبيوتر جعل عينيك تصيبها بعض المشاكل، الجو المضطرب سوف يجعل الحساسية فى عينيك تزداد، تريث قليلا فى فى تناول الأطعمة التى تتناولها يوميًا.
توقعات علماء الفلك لبرج السرطان:
>اليوم سيكون مزاجك متقلب كثيرًا، لكن الحظ سيبتسم لك، كانت هناك عدة مشكلات تؤرق عليك حياتك فى الفترة الماضية، هذه المشكلات ستجد لها حلا اليوم، مكاسب مادية فى الطريق إليك، لكن عليك أن لا تتباهى دون داعِ أمام من تعرفهم.
برج العذراء حظك اليوم الاثنين 21\3\2016
>برج العذراء على الصعيد المهنى:
>الوقت قد حان لتغيير الكثير فى حياتك المهنية، كنت قد تعانى من الركود فى العمل لكن الآن هناك فرص كثيرة جديدة وإيجابية تُفتح أمامك، تحتاج أن تجلس فترة طويلة مع نفسك لتحديد ما تريده فى العمل وتتخذ خطوة نحو تنشيط حياتك المهنية كما أن التوتر الذى يحدث لك فى العمل يؤثر على صحتك كثيرًا.
برج العذراء على الصعيد العاطفى:تأثيرات متعددة فى حياتك العاطفية نتيجة مقابلة شخص جديد هذه المقابلة ترسل لك طاقة إيجابية تساعدك على العمل بطاقة كبيرة، حبيبك السابق كان يتصرف بعدوانية معك، لذا أنت تعتقد أن أى قصة غرامية جديدة ستدخل بها ستكون مثل هذه القصة، الآن عليك فقط أن تقرر الخروج مع صديق قديم لتحدد ما تريده بالفعل.
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برج العذراء على الصعيد الصحى:
>اليوم هو الأنسب لتتخذ خطوات جديدة نحو حياة صحية أكثر موائمة، تستيطع ولأول مرة أن تمارس التمارين الرياضية وتسير على نظام غذائى صحى وسليم، لتحسين حالتك النفسية عليك ممارسة بعض الرياضات التأملية مثل اليوجا، الأيام المقبلة هى أيام راحة بالنسبة لك، لذا حاول أن تعيش فى سلام هذه الأيام.
توقعات علماء الفلك لبرج العذراء:
>اليوم يمكنك المخاطرة عن طريق الدخول فى صفقات جديدة ومشاريع لأول مرة تعرض عليك، نسبة الفوز فى هذه المشاريع كبيرة، الوضع يتطلب منك أن تكون أكثر حسمًا، حاول أن لا تختلق مشاكل مع أصدقائك والمقربين منك.
برج العقرب حظك اليوم الاثنين 21/3/2016
>برج العقرب على الصعيد المهني:
>فرصة متميزة فى الطريق إليك تمكنك من إنهاء الأعمال المعلقة لديك، وتمنحك وقت فراغ يمكنك الاستفادة منه فى الكثير من الأشياء لكنك قد تضطر إلى تغيير طريقتك التقليدية والمعتادة فى العمل وربما هذا هو الوقت المناسب من أجل كسر الروتين التقليدي.
على الصعيد العاطفي:
>تعد مفاجأة لشريك حياتك وتسرف فى الرومانسية قليلاً لكن فى المقابل سيكافئك الشريك على ذلك. تشعر بأنك سخى جدًا اليوم سواء فى النفقات أو فى المشاعر وهذا يقابله استجابة عاطفية إيجابية من شريك حياتك مما يمنحك يومًا رائعا فى النهاية.
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>برج العقرب على الصعيد الصحي:
>الإجهاد العقلى والتوتر الشديد هو السبب فى الصداع الذى تعانيه وقد لا تتحسن حالتك هذه إلا بتغير الظروف الخارجية بشكل ملحوظ عنها ستلاحظ انخفاض مستوى الإجهاد العقلى وتستعيد طريقتك المعتادة فى التفكير والإنجاز.
توقعات علماء الفلك لبرج العقرب:
>لديك شخصية موهوبة ومثيرة للإعجاب تجعلك محط انظار الجميع اليوم بما فى ذلك الأشخاص الذين يحبونك والأشخاص الذين يضمرون لك بعض المشاعر السلبية، حاول أن تأخذ الجانب الإيجابى من الموضوع وتتجاهل البقية وركز على أهدافك وكن حذرًا بشأن أخطائك لأن الأضواء مركزة عليك.
حظك اليوم برج الحمل الاثنين 21/3 /2016
>برج الحمل على الصعيد المهني:
>الإنصات إلى حديث الزملاء الأكبر منك عمراً يفيدك جداً، وينمى خبراتك فى مجال العمل، لا يمكن أن تعتمد على كفاءتك الشخصية طوال الوقت، فأول فوائد العمل هى اكتساب خبرات جديدة وتنمية مهارات موجودة مسبقاً، تعامل مع المهام الجديدة فى العمل على إنها اختبارات، لابد أن تثبت فيها قدراتك حتى تصل إلى أهدافك بخطوات منظمة.
برج الحمل على الصعيد العاطفى:
>الذكاء والغموض وقوة الشخصية من أبرز الأشياء التى تقتحم قلب مولود الحمل بسهولة، لكن هناك صفات أهم يجب أن تتوافر فى شريك الحياة، بالإضافة إلى الذكاء من أبرزها القدرة على التعامل مع طبيعة الحمل التى تحتاج إلى مزيد من الثقة و المرونة فى التعامل حتى تتأقلم على العلاقة بشريك الحياه، وتتجنب كثير من المشكلات لن تتغلب عليها بوجود الذكاء فقط.
برج الحمل على الصعيد الصحى:
>كثير من المشكلات الصحية تواجهك فى الفترة القادمة بسبب التحامل على نفسك و الاستهتار بالمشكلات الصحية القديمة، تأجيل زيارتك للطبيب تزيد من تفاقم المشكلات وتجعل الأمور معقدة ويصعب حلها، تعلم من أخطائك ولا تكررها حتى تتجنب مواجهة الأعراض المرضية.
توقعات علماء الفلك لبرج الحمل :
>يتوقع علماء الفلك لمولود برج الحمل أن يعيش فترة مستقرة فى حياته، لكن يسعى أن يثبت نفسه فى مجال العمل ويطور من أدائه المهنى بتعلم أشياء جديدة، و التمركز حول صفات معينة تربطه بشريك الحياة، يقلص من فرص تطور علاقته، لذلك فإن التعرف على صفات أكثر يوطد من العلاقة ويجعلها أكثر عمقاً.
حظك اليوم برج الجوزاء ليوم الاثنين 2016/3/21
>حظك اليوم لبرج االجوزاء :
>حظك لبرج الجوزاء على الصعيد المهني:
>هذا البرج يعانى من الازدواجية والهوائية وتقلب المزاج والمشاعر، لذلك لا داعى للتردد أن الانصات لهذه الصفات التى لا تجلب له سواء المشاكل خاصة فى العمل والتركيز هو المطلوب طوال الفترة السابقة .
حظك لبرج الجوزاء على الصعيد العاطفى: الحياة العاطفية ستشكل عامل ضغط على أبناء هذا البرج وستقودهم إلى مشاكل نفسية كبيرة لذلك يفضل أن يهدئوا قليلا ويأخذوا إجازة من الحب ينفصلون عن حبيبهم فترة قليلة حتى يضمنوا أن كل قراراتهم ستكون صحيحة.
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حظك لبرج الجوزاء على الصعيد الصحي:
>الحياة الصحية ستؤثر عليهم سلبا فى هذه الفترة، وذلك بسبب الضغوط التى سيتعرضون لها فى مجال عملهم، فمن الممكن أن يعانون من بعض الأعراض العصبية مثل الصداع لكن لا داعى للقلق فهى مجرد أعراض زائلة.
توقعات علماء الفلك لبرج الجوزاء :
>مشاكل عديدة سيتعرض لها أبناء هذا البرج على مستوى الحياة العملية بسبب تقلب مزاجهم وهكذا الحب سيسير على هذا المنوال ويجب ان يراعوا تعليمات الأطباء .
حظك اليوم القوس ليوم الاثنين 2016/3/21
>حظك اليوم لبرج القوس:
>حظك لبرج القوس على الصعيد المهني:
>ما زالت بعض المشاكل تعوق أبناء هذا البرج عن الوصل إلى الدرجة التى يحققوا بها احلامهم وطموحهم، لذلك لا داعى للقلق فعلى الرغم من كم هذه المشاكل إلا أنهم سيتخلصون منه سريعا بفضل إرادتهم ومجهوداتهم فى العمل.
حظك لبرج القوس على الصعيد العاطفى:
>الحياة العاطفية مازالت مستقرة دون جديد فلا هناك أى مشاكل قد تعكر من صفوهم، أو سمة أمر جديد يجعلهم يشعرون بحلاوة الحب.
حظك لبرج القوس على الصعيد الصحي:
>ارتفاع ملحوظ فى حالتهم ولا يوجد أى مشكلة تواجههم فى هذه الفترة، لكن لا يعنى ذلك أن يهملوا أنفسهم أو يتراجعوا عن تعليمات سابقة لأطبائهم.
توقعات علماء الفلك لبرج القوس
>مشاكل بسيطة ستحاصرهم على مستوى العمل ولكنهم سيتخطونها بفضل إرادتهم وقدرتهم على العمل، استقرار ينعمون به فى حالتهم العاطفية والصحية لذلك لا داعى للقلق بشأن هذا البرج .
حظك اليوم برج الحوت ليوم الاثنين 2016/3/21
>حظك اليوم لبرج الحوت
>حظك لبرج الحوت على الصعيد المهني:
>الاستقرار فى العمل سيخيم على حياتهم المهنية فلا داعى للخوف بشؤن مستقبله لأن الأمور ستسير على مايرام وهذا العام بالنسبة لبرج الحوت على الرغم من انه كبيس إلا أنه يحمل بعض الأخبار السعيدة التى ربما تغير من مجرى حياتهم إلى الأبد.
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>حظك لبرج الحوت على الصعيد العاطفى:
>الحب سيكون دافع للامام وعلى الرغم من الوحدة التى عاشوها طوال الفترات السابقة إلا أنهم سينعمون بحب كبير سيتوج حياتهم العاطفية .
حظك لبرج الحوت على الصعيد الصحي:
>يجب أن يبتعدوا عن الوساوس التى تجعلهم خائفين من التقدم بالعمر والأمراض لأنها ستقودهم على المرض الحقيقى فلا داعى من كل هذه المخاوف التى ستتحول إلى فوبيا.
توقعات علماء الفلك لبرج الحوت :
>انفراجة كبيرة على مستوى حياتهم العملية والحب سيدق من جديد على أبوابهم، لذلك لا داعى للخوف من مستقبلهم العاطفى والصحى على حد سواء.
برج الثور حظك اليوم الاثنين 21\3\2016
>برج الثور على الصعيد المهنى:
>فرصة عمل فى الخارج تعرض عليك اليوم، حاول التفكير جيدًا فى الأمر ودراسته من كافة النواحى لتتخذ القرار السليم، كنت فى الفترة الماضية غير مسرور بالعمل الذى توجد فيه الآن، لذلك فالفرصة الآن مناسبة جدًا؛ للدخول لمجال عمل جديد عليك وفى مكان بعيد عن نشأتك.
برج الثور على الصعيد العاطفى:
>الحنين إلى حبيبك الأول ياخذك اليوم ولمدة أيام مقبلة أيضًا، شريك حياتك الحالى يشعر بأنك تفكر فى شئ بعيدًا عنه، للحفاظ على حياتك العاطفية وهدوءها عليك التأنى والعيش فى الواقع، شريك حياتك يعاملك بحب، حاول الحفاظ على ذلك فهى فرصة لن تتكرر ثانية.
برج الثور على الصعيد الصحى:
>الوقت قد حان للبدء فى نظام غذائى لانقاص وزنك، شريك حياتك يزعجه وزنك الزائد، كما أن المضايقات التى تتعرض لها بشكل دائم تنذرك بضرورة البدء بنظام غذائى لانقاص وزنك سريعًا، القليل من الممارسات الصحية مثل عدم تناول الطعام بالخارج وممارسة الرياضة يحسن صحتك بشكل كبير، حافظ على ذلك واغتنم الفرصة.
توقعات علماء الفلك لبرج الثور:
>العودة لأصدقائك القدامى أمر ضرورى جدًا لتحسين حالتك النفسية، منذ فترة طويلة لم تقابل أحدًا من أصدقاؤك ولا أقاربك، لذا يجب أن تعطى جزء من وقتك للعائلة ومقابلة الأصدقاء، فمثل هذه اللقاءات ستجعلك ودودًا وستنعكس على حالتك المزاجية والنفسية أيضًا.