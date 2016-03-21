ضبط 5 هاربين من تنفيذ أحكام بمطروح بينهم اثنين محكوم عليهما بالسجن المؤبد

تمكنت وحدة مباحث تنفيذ الأحكام بمديرية أمن مطروح، خلال حملة أمنية لضبط الهاربين من تنفذ أحكام، من ضبط 5 هاربين من تنفيذ أحكام جنائية، بينهم اثنين محكوم عليهما بالسجن المؤبد.

تلقى اللواء هشام لطفى مدير أمن مطروح، إخطارًا بضبط "محمد. ع. ع" مقيم بالسلوم مطلوب للتنفيذ فى قضية جنايات "مخدرات" المقضى فيها بالسجن 5 سنوات و"بدر. م. م" مقيم بالسلوم مطلوب للتنفيذ فى قضية جناية "مخدرات" المقضى فيها بالسجن 5 سنوات.

وضبطت القوات "محمد. ح. أ" مقيم بمدينة برانى، مطلوب للتنفيذ فى قضية جنايات برانى "مخدرات" المقضى فيها بالسجن المؤبد وغرامة 100 ألف جنيه و"إسلام. ر. م" مقيم فى برانى مطلوب فى القضية جنايات برانى "مخدرات" المقضى فيها بالسجن المؤبد وغرامة 100 ألف جنيه، و"محمد. ج. س" مقيم ببرانى، مطلوب فى القضية جنايات "مخدرات" مقضى فيها بالسجن 3 سنوات، وجارِ اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المتهمين.