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ضبط 5 هاربين من تنفيذ أحكام بمطروح بينهم اثنين محكوم عليهما بالسجن المؤبد

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ضبط 5 هاربين من تنفيذ أحكام بمطروح بينهم اثنين محكوم عليهما بالسجن المؤبد ضبط 5 هاربين من تنفيذ أحكام بمطروح بينهم اثنين محكوم عليهما بالسجن المؤبد
تمكنت وحدة مباحث تنفيذ الأحكام بمديرية أمن مطروح، خلال حملة أمنية لضبط الهاربين من تنفذ أحكام، من ضبط 5 هاربين من تنفيذ أحكام جنائية، بينهم اثنين محكوم عليهما بالسجن المؤبد.

تلقى اللواء هشام لطفى مدير أمن مطروح، إخطارًا بضبط "محمد. ع. ع" مقيم بالسلوم مطلوب للتنفيذ فى قضية جنايات "مخدرات" المقضى فيها بالسجن 5 سنوات و"بدر. م. م" مقيم بالسلوم مطلوب للتنفيذ فى قضية جناية "مخدرات" المقضى فيها بالسجن 5 سنوات.

وضبطت القوات "محمد. ح. أ" مقيم بمدينة برانى، مطلوب للتنفيذ فى قضية جنايات برانى "مخدرات" المقضى فيها بالسجن المؤبد وغرامة 100 ألف جنيه و"إسلام. ر. م" مقيم فى برانى مطلوب فى القضية جنايات برانى "مخدرات" المقضى فيها بالسجن المؤبد وغرامة 100 ألف جنيه، و"محمد. ج. س" مقيم ببرانى، مطلوب فى القضية جنايات "مخدرات" مقضى فيها بالسجن 3 سنوات، وجارِ اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المتهمين.


>مباحث مطروح تضبط عاطلين بحوزتهما كمية من مخدر الحشيش قبل ترويجها
>http://www.youm7.com/story/2016/3/11/مباحث-مطروح-تضبط-عاطلين-بحوزتهما-كمية-من-مخدر-الحشيش-قبل-ترو/2625288#
> والصور..ضبط متهم بحوزته جوالين tnt المتفجرة و46ألف قرص مخدر بمطروح
>http://www.youm7.com/story/2016/3/11/بالفيديو-والصورضبط-متهم-بحوزته-جوالين-tnt-المتفجرة-و46ألف-قر/2625242

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