حسين لوتاه: بلدية دبي تطلق ميثاق السعادة

قال المهندس حسين ناصر لوتاه مدير عام بلدية دبي: «نفخر اليوم بإطلاق (ميثاق السعادة) وذلك في إطار سعي بلدية دبي لتحقيق السعادة لمتعامليها الذين يمثلون شريحة واسعة ومهمة من المجتمع».

وأشار إلى أن الميثاق يرتكز على رؤية الإمارات ومبادئ برنامج الإمارات للخدمة الحكومية المتميزة بتقديم خدمات حكومية متميزة بمستوى سبع نجوم، وعلى الأولويات الاستراتيجية في هذا المجال كتجربة المتعامل وتعدد قنوات الخدمة وتكاملها وكفاءتها وحوكمتها والإبداع في تقديمها.

ويؤكد ميثاق السعادة على مواصلة السعي لتحقيق رضا المتعاملين بما يفوق توقعاتهم وسعادتهم، وعلى مجموعة من الالتزامات تجاه المتعاملين كالتواصل عبر جميع القنوات المتاحة والمناسبة، وتوفير الخدمة في الأوقات وعبر القنوات المناسبة، والتعامل باهتمام واحترام وبمهنية عالية من قبل فريق يتمتع بالمعرفة والمهارة واللباقة، وإيلاء آراء واقتراحات المتعاملين أكبر قدر من الأهمية وتعزيز دورهم في تطوير خدمات الهيئات والمؤسسات.

وأضاف: «نحرص في بلدية دبي على تطبيق كل هذه التعهدات ومراقبة الالتزام بها بصورة مستمرة بوسائل وطرق متعددة».

وأشاد بفكرة إيجاد مديرين تنفيذيين للسعادة في المؤسسات المختلفة ما من شأنه الرقي بالعمل وجودتها وبالتالي دفع عجلة التنمية.