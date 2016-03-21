«التغير المناخي» تطلق اسم «مركز سعادة العملاء» على مراكز الخدمة

أكد معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير التغير المناخي والبيئة أن إسعاد الناس يمثل قيمة جوهرية في رؤية وفلسفة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان – رئيس الدولة، حفظه الله، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي وإخوانهما أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد – حكام الإمارات، وانسجاماً مع هذا النهج قررت الوزارة إطلاق اسم «مركز سعادة العملاء» على كافة مراكز الخدمة التابعة لها.

وقال معاليه في كلمة له بمناسبة احتفال الوزارة بيوم السعادة العالمي أمس إن احتفاظ الدولة بالمرتبة الأولى في مؤشر السعادة العالمي منذ إطلاقه في عام 2012 من قبل المبادرة الدولية لحلول التنمية المستدامة واستحداث أول وزارة للسعادة في العالم يجسد الاهتمام الذي توليه دولة الإمارات لتحقيق أعلى مستويات السعادة لأبنائها والمقيمين على أرضها.

وأضاف الزيودي أن وزارة التغير المناخي والبيئة تفخر بإطلاق «ميثاق السعادة» وذلك في إطار سعيها لتحقيق السعادة لمتعامليها الذين يمثلون شريحة واسعة ومهمة من المجتمع، مشيراً الى أن الميثاق يرتكز على رؤية الإمارات ومبادئ برنامج الإمارات للخدمة الحكومية المتميزة بتقديم خدمات حكومية متميزة بمستوى سبع نجوم. وعلى الأولويات الاستراتيجية في هذا المجال كتجربة المتعامل وتعدد قنوات الخدمة وتكاملها وكفاءتها وحوكمتها والإبداع في تقديمها.