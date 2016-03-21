كفاءة دعم الفعاليات المجتمعية ورعاية البرامج

أسهمت الشيخة فاطمة بنت مبارك في دعم الفعاليات المجتمعية، وكانت لرعايتها الكريمة للعديد من البرامج والفعاليات لمؤسسات المجتمع المدني، فاعلية وكفاءة عالية في الأداء، وذلك من خلال تولي سموها الرئاسة الفخرية للعديد من تلك المؤسسات، منها: الرئيسة الفخرية لجمعية المرشدات منذ عام 1975، والرئيسة الفخرية للجنة المرأة بجمعية الهلال الأحمر، خلال الفترة 1983-1997، ولمجلس أمهات منطقة أبوظبي التعليمية منذ 1985، والرئيسة الفخرية للأولمبياد الخاص لذوي الحاجات الخاصة منذ عام 1986.

والقائدة الأولى والرئيسة الفخرية لجمعية مرشدات الإمارات منذ عام 1988، والرئيسة الفخرية لنادي أبوظبي للسيدات منذ عام 1995، ولهيئة الهلال الأحمر منذ يونيو 1997، ولأكاديمية الشيخ زايد الخاصة للبنات منذ عام 2000، ولمجلس سيدات أعمال أبوظبي منذ عام 2001، ولمجلس سيدات أعمال الإمارات منذ عام 2002، ولمراكز إيواء النساء والأطفال ضحايا الاتجار بالبشر منذ 2008، ولأكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية منذ عام 2010.