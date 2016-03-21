حرم حاكم رأس الخيمة: الشيخة فاطمة رائدة التمكين

أكدت حرم صاحب السمو حاكم رأس الخيمة الشيخة هنا بنت جمعة الماجد أن سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الامارات» رئيسة الاتحاد النسائي العام الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة هي رائدة النهضة النسائية وداعمة تمكين المرأة في الإمارات التي باتت نموذجا عالميا فريدا يحتذى به وشريكة للرجل في تحمل مسؤولياتها الوطنية على أكمل وجه بعد أن تمت تهيئة كافة السبل وتقديم كامل الدعم لها لتكون الوجه المشرف عالميا ومحط أنظار النساء في العالم.

وقالت الشيخة هنا بنت جمعة الماجد «إن سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك يعود الفضل لسموها في تأسيس الاتحاد النسائي عام 1975 حيث اهتمت منذ فترة بعيدة بالمرأة وقضاياها ومناصرتها وعملت في المحافل المحلية لها والإقليمية والدولية من أجل الأسرة والمجتمع ولقد حققت أم الإمارات للمرأة في الدولة خلال السنوات القليلة الماضية إنجازات كبيرة لا تعد ولا تحصى واستطاعت تحقيق التجاوب الفعال مع حركة الحياة ومتغيراتها على أرض الوطن».

وأضافت «أن المرأة الإماراتية تحظى بدعم ورعاية من سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك وهي في الوقت ذاته تثمن دور سموها الرائد في الارتقاء بمستوى تعليم وثقافة المرأة الإماراتية وتمكينها وتطوير دورها في مختلف المجالات وإن عطاء سموها للمرأة الإماراتية متواصل وبلا حدود في مختلف مناحي الحياة محققة بذلك العديد من المكاسب الوطنية غير المسبوقة محليا وعربيا وعالميا ونشهد ويشهد الجميع على جهودها الصادقة المخلصة في خدمة الوطن ودعم المرأة الإماراتية».

وأشادت حرم صاحب السمو حاكم رأس الخيمة بدعم «أم الإمارات» ورعايتها الكريمة للمرأة الإماراتية للارتقاء بمكانتها وفكرها المجتمعي حيث حققت المرأة الإماراتية تقدما لافتا والشواهد على ذلك كثيرة خصوصا التمكين الاجتماعي والاقتصادي والسياسي وأن عطاءها لفتاة الإمارات ساهم في تحقيق نقلة إضافية حيث شقت طريقها باقتدار واليوم تقف ابنة الإمارات بجوار الرجل تشاركه مجالات الحياة المختلفة بوعي وإيمان لأن بناء الأوطان لا يتحقق إلا بتكامل الرجل والمرأة واليوم تجني الفتاة الإماراتية والعربية ثمار جهدها.

وبينت الشيخة هنا أن الدور الريادي الذي تقوم به سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك في دعمها المتواصل للمرأة الإماراتية يكمن في إيمانها وثقتها بأن دور المرأة مهم ومؤثر لأنها رافد رئيس لجميـع المؤسسات في الدولة حيث سعت سموها إلى تحفـيز المواطنة وتوفير جميع الإمكانيات وإزالة العقبات التي قد تواجهها بما يضمن وجودها ككيان له بصمة على تراب الوطن كما حرصت سموها على تمتـع المواطنـة بكافة حقوقها في ظل تكافؤ الفرص واعتلاء المناصب القيادية بالدولة.