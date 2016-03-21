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قيادات نسائية: مبادرات سموها سباقة للنهوض بواقع المرأة

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قيادات نسائية: مبادرات سموها سباقة للنهوض بواقع المرأة قيادات نسائية: مبادرات سموها سباقة للنهوض بواقع المرأة

أعربت قيادات نسائية في أبوظبي عن اعتزازهن وتقديرهن للدور القيادي البارز والمهم لسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، في الاهتمام ودعم المرأة الإماراتية ومنحها الثقة حتى تسلمت المناصب القيادية في مختلف القطاعات .وقالت معالي الدكتورة ميثاء سالم الشامسي وزيرة دولة: إن دور «أم الإمارات» سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك كبير وحاضر في جميع الأوقات والأزمان.

حق كبير

وقالت مريم محمد الرميثي مدير عام مؤسسة التنمية الأسرية: إن الحديث ومهما عبرنا وقلنا عن سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات» فإننا سنظل عاجزين على أن نوفيها حقها، فسموها لطالما بينت أن المرأة في الإمارات حققت الكثير من الإنجازات، وأنها الشريك الرئيس في عملية البناء والتنمية، وتؤمن القيادة الرشيدة بدورها المحوري في كافة القطاعات، والذي عزّزه حضورها الفاعل والإيجابي في المجتمع وخارجه، ولم تكن دولتنا لتصل إلى المستوى الذي هي عليه اليوم إلا بالمشاركة الحقيقية بين الرجل والمرأة، مشيرة الى أن الإمارات تعد من أوائل الدول إقليمياً وعالمياً في مجال تمكين المرأة، ورائدة في منح الفرص للنساء للقيام بأدوارهن التنموية جنيا إلى جنب مع أشقائهن الرجال، الأمر الذي جعل ابنة الإمارات اليوم مضرب المثل في العمل والإبداع والابتكار.

اهتمام

ومن جانبها قالت ميثاء حمد الحبسي الرئيس التنفيذي للبرامج في مؤسسة الإمارات لتنمية الشباب، إن سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك وهبت نفسها لمجتمعها بكافة شرائحه، وسعت منذ تأسيس دولة الاتحاد إلى رفعة وتقدم كافة فئاته ومنظوماته الاجتماعية والفكرية بحيث يكون الارتقاء عاماً وشاملاً يغطي مساحة الدولة وعلى كافة الصعد الثقافية والاجتماعية والسياسية.

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