بالفيديو - كوكا يستعد لنيجيريا بالمشاركة في فوز مريح لبراجا

شارك أحمد حسن "كوكا" مهاجم سبورتنج براجا في فوز فريقه المريح على يونياو ماديرا 2-0 بالدوري البرتغالي يوم الأحد.

ولعب كوكا بشكل أساسي وخرج في الدقيقة 83 من المباراة التي حل فيها يونياو ماديرا ضيفا على براجا ضمن الجولة 27 من الدوري البرتغالي.

وسجل جوسوي هدف براجا الأول من ركلة حرة رائعة في الدقيقة 35، وأضاف ستايلكوفيتش في الدقيقة 50 من تسديدة من داخل منطقة الجزاء.

المهاجم المصري الذي سجل 14 هدفا هذا الموسم حاول على المرمى في أكثر من فرصة، حرمه القائم مرة ورفض الحطم احتساب ركلة جزاء له مرة أخرى.

ورفع براجا رصيده إلى 50 نقطة في المركز الرابع بالدوري البرتغالي، بينما يتواجد فريق ماديرا في المركز الـ15 برصيد 25 نقطة.

ويصل كوكا إلى القاهرة يوم الاثنين للانضمام لمعسكر منتخب مصر الذي يلتقي بنظيره النيجيري يوم الجمعة في تصفيات كأس الأمم الإفريقية 2017 الجمعة المقبل.

ويعود الفراعنة لملاقاة نيجيريا في الجولة التالية من التصفيات يوم 29 مارس الجاري.

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