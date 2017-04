مباريات غريبة (2) - منتخب نيجيريا ' حفاة ' يفوزون على هواة بريطانيا

وصلنا لنقطة الحسم وتشنجت الأعصاب. حين نصل لمرحلة الإثارة، تزداد كرة القدم جمالا.

يقولون أن كرة القدم كالفن، واللاعبون على الملعب هم الفنانون على المسرح. ليس كل عملي فني رائع يتثبت في الأذهان، وكذلك في كرة القدم لا يعلق سوى المباراة التي تشهد أحداثا مميزة.

"مباريات غريبة" سلسلة جديد قد يدل اسمها على محتواها، وفيها سنروي قصص لأغرب مباريات كرة القدم في التاريخ.

مباريات غريبة - لاعبو جامايكا كادوا يقتلون فريقا مكسيكيا بالمسدسات استعدادا لمونديال 98

---

هل تعلم بأن قوانين كرة القدم تسمح باللعب حافي الأقدام؟ الأمر ليس مخالفا لقوانين كرة القدم لكن بشرط أن يكون الـ 22 لاعبا على أرض الملعب حفاة.

قصتنا تعود للأربعينات من القرن الماضي، وتحديدا في عام 1949.

لم يكن قد مضى على تأسيس الاتحاد النيجيري لكرة القدم سوى 4 سنوات، إذ تكون أول منتخب في تاريخ النسور الخضراء عام 1945.

وفي عام 1949 سافر منتخب نيجيريا إلى بريطانيا لقضاء فترة إعدادية هناك، وتخلل تلك الفترة 9 مباريات مع فرق من الهواة.

نيجيريا حينها كانت مستعمرة إنجليزية، ولم تنل استقلالها سوى في عام إفريقيا، 1960 والذي نالت فيه أغلب الدول الإفريقية استقلالها.

"الهدف الرئيسي من الرجلة كان تربويا، أردنا زرع قيم اللعب النظيف والعادات الإنجليزية في اللاعبين، والتصدي للعادات الروسية التي بدأت في الانتشار".. هكذا قال فيل فاسيلي في كتابه.

وكتاب “author of Colouring Over The White Lines” هو كتاب يحكي تاريخ اللاعبين السمر في بريطانيا.

رحلة منتخب نيجيريا كانت محل حديث الإعلام حول العالم. ووقتها كان النيجيريين ممنوعين من ارتداء ملابس إفريقيا المحلية، وفي المقابل وفرت السلطات البريطانية الملابس الرياضية للمنتخب النيجيري بما فيها الأحذية الرياضية.

لاعبو نيجيريا اعتادوا اللعب في بلادهم حفاة، وفي تلك المباريات رفضوا ارتداء الأحذية لأنهم لم يكونوا معتادين عليها.

بالمقابل ارتدى لاعبو الفرق الإنجليزية أحذيتهم بشكل طبيعي، وحينها لم يكن ذلك ممنوعا في قانون كرة القدم.

وفي 9 مباريات خاضوها، وفاز منتخب نيجيريا الناشئ بمباراتين منهم، إحداهما على فريق "مارين" ليثبتوا نجاحا كبيرا بالنظر لتاريخ المنتخب.