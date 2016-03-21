بالصور.. فى أولى فعاليات "الإقليمى للمرأة" بعد أزمته مع المحافظ.. افتتاح معرض المنتجات للسيدات بدعم المفوضية للاجئين الإسكندرية.. ورئيس المركز: دعونا المحافظ ولم يحضر

مدير المركز الإقليمى يوضح خريطة العمل لصحة المرأة

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شركات جديدة مع المفوضية السامية من أجل صحة المرأة

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نظم المركز الإقليمى لصحة وتنمية المرأة بالإسكندرية بالإشتراك مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين وجمعية كاريتاس بالإسكندرية، بمناسبة احتفالات اليوم العالمى للمرأة بازار لمنتجات السيدات السوريات والمصريات وهو أولى فاعليات المركز بعد أزمته مع محافظ الإسكندرية التى نشأت خلال الشهر الماضى لرغبته فى الحصول على جزء من المركز ليكون مقراً للمحافظة بالقرب من الكورنيش.وقال الدكتور سامح سعد الدين، مدير المركز الإقليمى لصحة وتنمية المرأة ، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع، إن المركز يعمل للعام التاسع منذ إنشائه من 2007 واهتمامته لتنمية وصحة المرأة وهو من الأمور الصعبة التى يحتاج المركز فيها إلى شركاء للمساعدة فى تنمية المرأة منها المفوضية السامية لشئون اللاجئين وجمعية كريتاس.وأشار أن المركز الأقليمى سيدخل خلال الفترة القادمة مع شراكة جديدة مع المفوضية السامية لشئون اللاجئين فى الشئون الصحية وشئون السوريات لوجود عدد كبير من السورين تصل إلى 25 ألف سورى بالإسكندرية فقط، ويقدم المركز خدمات صحية وتوعية صحية ومكافحة العدوى وتقديم خدمات صحية بأسعار رمزية، والخدمات الاجتماعية منها تعليم السيدات مهن ومهارات فنية لكى تكون مصدر رزق لهم اثناء فترة تواجدهم بالمحافظة.

وأشار إلى أن هناك تعاون كبير خلال الفترة القادمة مع المؤسسات والجمعيات وكلية الطب جامعة الإسكندرية لتحقيق تنمية مستدامة ، مؤكداً أن بعد انتهاء الأزمة وتصريح وزير التمنية المحلية بانهاء الأزمة ولا يوجد أى مناقشات تمت مع محافظ الإسكندرية واستمرار المعهد فى تقديم خدمات للمواطنين.

مدير المركز يوجه دعوة للمحافظ لمشاهدة نشاط المركز على قرب

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وأكد أن المركز يفتح ابوابه للجميع ووجه دعوة رسمية للمهندس محمد عبد الظاهر، محافظ الإسكندرية، ونائبته الدكتورة سعاد الخولى لحضور افتتاح معرض المنتجات ولكنه لم يحضر ، قائلا" نحن لدينا نشاط حقيقى لدعم وتنمية صحة المرأة ولسنا مستوصف أو مشغل كما قال البعض ولدينا عيادات وأجهزة متميزة لتقدم خدمات صحية للمواطنين ".

وأوضح أن المركز خلال 2015 عقد عدة أنشطة على المستوى الإقليمى منها 13 نشاط إقليمى منهم عقد ورش عمل فى كينيا، وقافلة طبية فى جنوب السودان ، وخلال شهر اغسطس عقدما مؤتمر إقليمى عن دور الطبيب فى مواجهه ختان الإناث، فى الخرطوم، بالغضافة إلى التعاون مع المركز وبين الوكالة المصرية من أجل الشراكة والتنمية التابعة لوزارة الخارجية فى تبادل الأطباء من كافة الدول العربية و20 دولة أفريقية.

مفوضية اللاجئين بالإسكندرية تدعم المركز الإقليمى لصحة المرأة

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وقالت عسير المضاعين، مدير المفوضية السامية لشئون اللاجئين بالإسكندرية، أن الاحتفال باليوم العالمى للمرأة هو تعزيز لدورها فى المجتمعات على الرغم أن المرأة العربية تواجه العديد من المشاكل والأزمات فى الوطن العربى منها أزمة اللاجئين والتمكين الاجتماعى.

وأضافت خلال كلمتها بافتتاح معرض المنتجات بلدعم المرأة المصرية والسورية، أن دور مؤسسات المجتمع المدنى لتحقيق العدل والمساواة ليكون الدور التكميلى لمؤسسات المجتمع الأساسية فى الحافظ على حقوق المرأة ودعمها وتشجيعها لكى تنال جميع حقوقها فى المجتمع العربى .

وأشارت أن التعاون بين المفوضية السامية والمركز الإقليمى لصحة المرأة هو للعام الثانى على التوالى لدعم قضايا المرأة والاهتمام بها اجتماعياً وصحياً.

طب الإسكندرية تضع خطة لمواجه الأمراض بالمحافظة

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خدمات معرض المنتجات للمرأة

ومن جانبه قال الدكتور صلاح زاهر، أن كلية الطب جامعة الإسكندرية تسعى لتغيير الخريطة الصحية للمحافظة لمواجهه الأمراض ومكافحتها ورصدها من خلال قوافل طبية تنظمها بالتعاون مع عدد من المؤسسات والمركز الإقليمى لصحة وتنمية المرأة وتحت إشراف كامل لأطباء جامعة الإسكندرية .>وأضاف خلال كلمته بافتتاح معرض المنتجات الذى ينظمه مفوضية اللاجئين والمركز الإقليمى للمرأة اليوم، أن كلية الطب لديها خطه محددة فى فترة زمنية لمكافحة الأمراض وتسعى لجعل مدينة الإسكندرية بلا أمراض منها فيروس سى والعديد من الأمراض المزمنة من خلال جملات توعية والكشف المبكر والقوافل الطبية فى العشوائيات والأماكن البعيدة .>ويعرض البازار منتجات من مشغولات يدوية وأطعمة للاجئات السوريات اللأتى ترعاها المفوضية والسيدات المصريات اللاتى تدربن على الأشغال اليدوية بإدارة تنمية المرأة بالمركز، وذلك لتشجيع السيدات على اكتساب مهنة جديدة تساعدهم فى حياتهم وتدعم أسرهم.

كما تتضمن فاعليات الأحتفالية أنشطة توعوية مختلفة لرفع الوعى الصحى أهمية الكشف المبكر عن سرطان الثدى عن طريق عرض الفحص الذاتى للثدى على مانيكان تعليمى، إرشادرات وتوعية للسيدات عن أهمية الرضاعة الطبيعية واستمرارها للمرأة العاملة، وإمكانيه قياس ضغط ،سكر،وزن، تحليل مكونات كتلة الجسم مجانا، إمكانية الكشف على السيدات للاكتشاف المبكر للأورام الثدى باستخدام جهاز Light Breast مجانا.

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