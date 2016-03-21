جامعة الزقازيق تنظم قوافل متنوعة لـ"حلايب وشلاتين" 24 مارس

تنظم جامعة الزقازيق، قوافل متنوعة التخصصات لمثلث حلايب وشلاتين بالتعاون مع جامعة حلوان وجامعة جنوب الوادى فى الفترة من 24 – 27 مارس الحالى، تحت رعاية الدكتور أشرف الشيحى وزير التعليم العالى والبحث العلمى.

صرح بذلك الدكتور عبد الحكيم نور الدين، القائم بأعمال رئيس الجامعة، وأضاف أن القواقل سيرافقها وزير التعليم العالى ورؤساء ونواب الدراسات العليا والبحوث الجامعات المشاركة، وسوف يتم عمل مسح طبى وبيطرى للثروة الحيوانية والداجنة ومسح إجتماعى من خلال الزيارات ميدانية للوقوف علي المشاكل وتذليل المعوقات التي تواجه المجتمع فى حلايب وشلاتين فى المجالات المختلفة، وذلك فى إطار التنمية المستدامة التى تنشدها جميعا لهذا الجزء الغالى من مصرنا الحبيبة، وذلك من خلال المتابعة المستمرة وإعلان نتائج المسوح والاستطلاعات والاستبيانات التى يتم تطبيقها خلال عمل القوافل وإرسالها إلى الجهات المختصة.

من جانبه، أوضح الدكتور خالد عبدالبارى، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، أن القافلة تضم العديد من التخصصات فى الباطنة والجراحة والرمد والعظام والجلدية والأنف والأذن والأشعة التشخيصية وغيرها ويشارك فيها أساتذة كلية الطب البشرى، حيث سيقومون بالكشف والتشخيص والعلاج من خلال مسح طبى شامل للمواطنين .

كما أن القافلة مزودة بأحدث الأجهزة والمعدات الطبية وكذلك تم توفير أدوية بمليون جنيه من خلال تبرعات من الأساتذة وشركات الأدوية، وأشار إلى أن الحالات التى تستدعي العلاج بالمستشفيات سوف سيتم تحويلها إلى المستشفيات الجامعية بالزقازيق وحلوان وقنا .

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