ندوة حول مفهوم السياحة الداخلية بإعلام "بئر العبد" بشمال سيناء

نظم مركز إعلام بئر العبد بشمال سيناء، ندوة حول مفهوم السياحة الداخلية، وحاضر فى اللقاء الذى استهدف المهتمين من ابناء مدينة وقرى بئر العبد، الدكتور سامى صالح عبد المالك مدير عام مناطق آثار شمال سيناء ، وأدار اللقاء عبد الكريم فارس اخصائى اعلام بالمركز، بحضور حنان معيقل مدير مركز إعلام بئر العبد.

وتضمنت محاور الندوة إلقاء الضوء على أبرز المناطق الأثرية و المزارات السياحية بسيناء ، وتوضيح أثر السياحة الداخلية على الدخل القومى و التنمية الاقتصادية بسيناء، و كيفية تنمية السياحة الداخلية بسيناء وجذب السائحين من خارجها ، إلقاء الضوء على القيمة الثقافية والاجتماعية للسياحة الداخلية.

وأكد الحضور على ضرورة تنشيط السياحة بالمناطق الأثرية والشواطئ ببئر العبد ، وإنشاء جهاز لتنمية السياحة بسيناء ، وتنظيم رحلات إلى المناطق الأثرية بسيناء.

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