أخبار عاجلة

انخفاض سعر الدولار اليوم الإثنين 10/4/2017 بالبنوك والسوق السوداء -
عاهل المغرب يرسل برقية تعزية للرئيس عبد الفتاح السيسي -
صورة وخبر: أم تحمل طفلاً جائعًا ودولة على حافة مجاعة -
القليوبية تعلن عن الحداد 3 أيام على شهداء تفجيري كنيستي طنطا والإسكندرية -
بالفيديو.. هشام محمد: نعم الأهلي يفاوضني -
صحيفة مكسيكية: أقباط مصر أصبحوا ضحية رئيسية لإرهاب داعش -
تنكيس الأعلام بالدقهلية حدادا على أرواح شهداء كنيستي طنطا والإسكندرية -
عبد الفتاح: فرض الطوارئ وتشكيل مجلس أعلى لمكافحة الإرهاب «مسألة شكلية» -
«وفد الغربية» يطالب بأخذ الإجراءات الاحترازية تجنبا لأعمال إرهابية مماثلة -
فيديو| القرموطي ينهار بالبكاء بسبب تفجيرات طنطا والإسكندرية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

ندوة حول مفهوم السياحة الداخلية بإعلام "بئر العبد" بشمال سيناء

Google+ Print
ندوة حول مفهوم السياحة الداخلية بإعلام "بئر العبد" بشمال سيناء ندوة حول مفهوم السياحة الداخلية بإعلام "بئر العبد" بشمال سيناء
نظم مركز إعلام بئر العبد بشمال سيناء، ندوة حول مفهوم السياحة الداخلية، وحاضر فى اللقاء الذى استهدف المهتمين من ابناء مدينة وقرى بئر العبد، الدكتور سامى صالح عبد المالك مدير عام مناطق آثار شمال سيناء ، وأدار اللقاء عبد الكريم فارس اخصائى اعلام بالمركز، بحضور حنان معيقل مدير مركز إعلام بئر العبد.

وتضمنت محاور الندوة إلقاء الضوء على أبرز المناطق الأثرية و المزارات السياحية بسيناء ، وتوضيح أثر السياحة الداخلية على الدخل القومى و التنمية الاقتصادية بسيناء، و كيفية تنمية السياحة الداخلية بسيناء وجذب السائحين من خارجها ، إلقاء الضوء على القيمة الثقافية والاجتماعية للسياحة الداخلية.

وأكد الحضور على ضرورة تنشيط السياحة بالمناطق الأثرية والشواطئ ببئر العبد ، وإنشاء جهاز لتنمية السياحة بسيناء ، وتنظيم رحلات إلى المناطق الأثرية بسيناء.

"السياحة" تدرب ممثلى القطاع السياحى بــ7 دول أفريقية لمدة 11 يوما
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365