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محافظ أسيوط: العمليات الجبانة لن تنال من جهود مصر فى مكافحة الإرهاب

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محافظ أسيوط: العمليات الجبانة لن تنال من جهود مصر فى مكافحة الإرهاب محافظ أسيوط: العمليات الجبانة لن تنال من جهود مصر فى مكافحة الإرهاب
قال المهندس ياسر الدسوقى محافظ أسيوط، أثناء مشاركته فى تشييع جثمان الشهيد المجند سعد أحمد سعد محمد، والذى استشهد جراء هجوم إرهابى على كمين الصفا بشمال سيناء، أن مثل هذه العمليات الدنيئة والجبانة لن تنال من جهود فى مكافحة الإرهاب والقضاء عليه وان الشعب المصرى سيظل وراء قيادته الحكيمة لتحقيق الأمن فى كافة ربوع الوطن، وتقدم محافظ أسيوط بخالص التعازى لأسر الشهداء ورجال الشرطة فى هذا الحادث الأليم متمنيا الشفاء العاجل للمصابين.

وأكد اللواء عبد الباسط دنقل مدير أمن أسيوط، اثناء مشاركته فى الجنازة، أن ما يحدث من عمليات إرهابية جبانة فى سيناء يدعونا إلى حالة من الاستنفار الوطنى لمواجهة هذه الجماعات الإرهابية دعاة الفكر الشيطانى المتطرف والقصاص لشهداء الواجب الذين سقطوا وهم يدافعون بشرف عن أرض مصر وأمنها فى شمال سيناء.
>فيما وصف اللواء أشرف رياض رئيس فرع الامن العام الحادث بالجبان وقال انه عمل شيطانى لن يستطيع أن يوقف مسيرة مصر نحو التقدم والتنمية وتطهير البلاد من الإرهاب الغاشم والقضاء عليه ودحر جذوره.
>خرجت الجنازة من مسجد العباسى وسط القرية وشيع الشهيد إلى مثواه الأخير بمقابر العائلة وسط بكاء زملائه وأفراد عائلته وجيرانه الذين رددوا الهتافات المنددة بالارهاب و"لا اله الا الله الشهيد حبيب الله" خلال مراسم التشييع.

وكان الآلاف من أهالى قرية الواسطى التابعة لمركز الفتح بمحافظة أسيوط شيعوا مساء اليوم جثمان المجند سعد أحمد سعد محمد وسط جنازة عسكرية مهيبة، حيث تقدم الجنازة محافظ أسيوط ومدير أمن أسيوط واللواء أسعد الذكير مدير المباحث الجنائية واللواء أشرف رياض رئيس فرع الأمن العام وضباط وقيادات مديرية أمن أسيوط.

يذكر أن المجند سعد أحمد سعد محمد 21 عام يعود مسقط راسه إلى قرية الواسطى التابعة لمركز الفتح بمحافظة أسيوط وله 5 أشقاء 4 فتيات وشقيق أخر.

محافظ أسيوط يقدم واجب العزاء لاهالى شهيد الواسطى (1)

محافظ أسيوط يقدم واجب العزاء لاهالى شهيد الواسطى (2)

محافظ أسيوط يقدم واجب العزاء لاهالى شهيد الواسطى (3)

محافظ أسيوط يقدم واجب العزاء لاهالى شهيد الواسطى (4)

محافظ أسيوط يقدم واجب العزاء لاهالى شهيد الواسطى (5)

محافظ أسيوط يقدم واجب العزاء لاهالى شهيد الواسطى (6)

محافظ أسيوط يقدم واجب العزاء لاهالى شهيد الواسطى (7)

محافظ أسيوط يقدم واجب العزاء لاهالى شهيد الواسطى (8)

بالصور.. الآلاف من أهالى قرية الواسطى بأسيوط يشيعون جثمان شهيد كمين العريش

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