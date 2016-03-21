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والدة اللاعب الراحل محمد عبد الوهاب تروى لحظاته الأخيرة وتبكى على الهواء

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والدة اللاعب الراحل محمد عبد الوهاب تروى لحظاته الأخيرة وتبكى على الهواء والدة اللاعب الراحل محمد عبد الوهاب تروى لحظاته الأخيرة وتبكى على الهواء
روت والدة اللاعب الراحل محمد عبد الوهاب، لاعب الأهلى السابق، الأحداث التى مرت بها فى الساعات القليلة التى سبقت تلقيها خبر وفاة ابنها، الذى كان يشارك فى تدريبات المارد الأحمر.

وقالت ببرنامج "اللعبة الحلوة": "حلمت بواحدة فى المنام، جت وقالتلى قومى خرّجى حاجة لله، علشان ابنك.. بس أنا ماخدتش فى بالى، لأنه قبلها كان قايلى هنعمل مائدة رحمان أمام البيت فى رمضان، وقلت يمكن الحلم بسبب تفكيرى فيه وفى أمور المائدة.. وفى يوم الوفاة، كنت ذاهبة للسوق صباحاً، وعندما فتحت باب المنزل فوجئت بما يقرب من 20 أو 30 غرابا يحومون حول النخلة التى فى وجه المنزل، ولم أستطع أن أصرفهم، وتركتهم وذهبت للسوق، وعندما عدت، فوجئت بتجمع أهل القرية أمام المنزل، وتلقيت خبر وفاة عبد الوهاب".

ودخلت والدة الراحل عبد الوهاب، فى نوبة بكاء، بعد مداخلة وائل رياض شيتوس، سرد فيها اللحظات الأخيرة مع محمد عبد الوهاب قبل وفاته.


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