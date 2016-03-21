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حظك اليوم برج الميزان الإثنين 21 مارس

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حظك اليوم برج الميزان الإثنين 21 مارس حظك اليوم برج الميزان الإثنين 21 مارس

توقعات جاكلين عقيقي

مهنياً: يحمل هذا اليوم فرصاً ووعوداً وتضطر إلى بعض المناورات واعتماد أساليب ملتوية أحياناً لبلوغ أهدافك

عاطفياً: فرصة مفاجئة لعلاقة جديدة وتشديد على ضرورة الانتباه إلى بعض الشؤون العاطفية

صحياً: قاوم الضغوط التي تعترض حياتك اليومية بالاسترخاء والنهوض باكراً وممارسة الجري


ابراج مكتوب
 

لا تفكر في الأمور بسلبية وإلا ستكون سببا قويا في ضياع فرص عظيمة منك. الوقت من ذهب فاستغله في إنجاز بعض الأعمال لتنال إعجاب من حولك في العمل. عليك أن تكون متفائلا فستدنو من أحلامك وطموحاتك فاجتهد وكن إيجابيا وستحقق ما تريد.

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