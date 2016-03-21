بالفيديو..خالد صلاح يبدأ أولى حلقات"على هوى مصر"..ويوسف الحسينى:سيكون صوت الشعب

وعد الكاتب الصحفى خالد صلاح، رئيس مجلس إدارة وتحرير "اليوم السابع"، فى أولى حلقات برنامجه "على هوى مصر " الذى انطلق مساء اليوم الأحد، أن يكون داخل برنامجه تواصل مستمر مع المواطنين، سواء عن طريق المداخلات الهاتفية، أو صفحات البرنامج على صفحات التواصل الاجتماعى "فيس بوك وتويتر".

وأعلن الكاتب الصحفى خالد صلاح، عن إطلاق أولى خدمات "الواتس آب" بالبرنامج، كخدمة إضافية للتواصل مع المواطنين، حيث تحمل الخدمة رقم 01017486666، لعرض وجهات النظر والأفكار وتلقى الملاحظات خلال حلقات البرنامج.

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>من جانبه، هنأ الإعلامى يوسف الحسينى، فى أول مداخلة هاتفية للبرنامج، الكاتب الصحفى خالد صلاح، على الشكل الجديد لـ"على هوى مصر"، مؤكدًا أنه يثق أن البرنامج سيكون صوت حقيقى للشعب المصرى، وإثراء حقيقى للإعلام المصرى، مضيفًا "البرنامج هينجح 100%، لأنى واثق فى محمود سعد الدين، وخالد صلاح، وعجبنى إن البرنامج مش على هوى حد، ولكن على هوى مصر".

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