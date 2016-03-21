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تغيير مكان انعقاد مؤتمر التعليم الفنى بالعريش وإرجاء انعقاده للغد لدواع أمنية

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تغيير مكان انعقاد مؤتمر التعليم الفنى بالعريش وإرجاء انعقاده للغد لدواع أمنية تغيير مكان انعقاد مؤتمر التعليم الفنى بالعريش وإرجاء انعقاده للغد لدواع أمنية
قررت محافظة شمال سيناء، تغيير مكان انعقاد مؤتمر التعليم الفنى الثالث بالعريش، من مقر المدينة الشبابية على ساحل العريش لديوان عام المحافظة، وقال مصدر أمنى إن التغيير يأتى لدواع أمنية.

كان المؤتمر مقررا عقده اليوم الأحد وتم ارجاء انعقاده لغد الأثنين، وتنطلق فعالياته تحت رعاية اللواء السيد عبد الفتاح حرحور محافظ شمال سيناء، وبرئاسة الدكتور عادل عبد المنعم أبو الفرج وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة.

وقال الدكتور عادل عبد المنعم أبو الفرج وكيل وزارة التربية والتعليم بشمال سيناء، إنه سيشارك فى حضور المؤتمر الدكتور أحمد الجيوشى نائب وزير التربية والتعليم للتعليم الفنى، لافتا إلى أن هناك بحوثا مقدمة من دولتين عربيتين وكوكبة من علماء التعليم الفنى ومراكز البحوث وممثلى محافظات وبمشاركة بحثية من أبناء سيناء من المتخصصين فى مجال تطوير التعليم الفنى ورجال الأعمال والجمعيات الأهلية والإعلاميين، وتم الاتفاق على تصعيد التوصيات الصادرة عن المؤتمر إلى أعلى مستوى لوضعها موضع التنفيذ، ولوضع سيناء على خارطة مصر كمحافظة داعمة للتعليم الفنى، وأن يكون لها الريادة فى تطويره.

وأعلن حسن رجائى أمين عام المؤتمر، أن المؤتمر يعد الأول من نوعه على مستوى الجمهورية والوطن العربى، مشيرا إلى اشتراك دولتين عربيتين وعدد 8 محافظات بالإضافة إلى مشاركة الجامعات وعدد من الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدنى، وكذا مشاركة عدد من أساتذة كليات الفنون التطبيقية لوضع أسس جديدة للتصميم وسيتم توقيع بروتوكول معهم لتفعيل مشاركتهم، ويتم بالشراكة مع أكثر من جهة منها القوى العاملة والاتحاد العام لنقابات عمال مصر ومنظمات المجتمع المدنى، والتركيز على محاولة تذليل العقبات التى تواجه التعليم الفنى والاستفادة منه فى توفير الإنتاج الجيد ورخيص الثمن لتوزيعه على الأسواق.

وتضم لجنة الإعداد للمؤتمر التى يرأسها حسن رجائى رئيس اللجنة كلا من المهندس عبد الرازق على مدير إدارة التعليم الزراعى ورئيس اللجنة المستضيفة، ولبنى إسماعيل مسئولة لجنة الاستقبال، سوزى عبد الله مسئولة لجنة الضيافة، المهندس وائل حسونة مسئول الدعم الإلكترونى للمؤتمر، والمهندس محمد رستم عضو اللجنة، إلى جانب سمير أبو عتلة من مجلس الآباء والمعلمين.

"تعليم شمال سيناء" تعلن انتهاء استعداداتها لمؤتمر التعليم الفنى
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