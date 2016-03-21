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حظك اليوم برج الجدي الإثنين 21 مارس

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حظك اليوم برج الجدي الإثنين 21 مارس حظك اليوم برج الجدي الإثنين 21 مارس

توقعات جاكلين عقيقي


مهنياً: تواجه خلال هذا اليوم الكثير من المنافسين في العمل، فكن حذرأ ومستعداً لكل طارئ أو تلفيق قد يلجأ إليه أصحاب السوء

عاطفياً: الضغوط التي تتعرض لها تجعلك تتصرف بقسوة مع الحبيب، فكن حنوناً ولطيفاً معه

صحياً: حاول التغلب على مشاكلك الصحية وبدء مرحلة جديدة من حياتك عنوانها الرشاقة والحيوية

 


ابراج مكتوب


تحتل مكانة مميزة بين رفقائك بل وربما تحقق نجاحا غير مسبوق في العمل. سيحاول الجميع الاستفادة منك والتعر ف على ما تقوم به لتحقق أحلامك فانصحهم واعرض عليهم بعض الأمثلة. اشرح لهم بعض الخطط التي تمكنهم من النجاح ولكن دون فخر أو كبرياء.

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