شبان لبنانيون يحرقون شاحنة احتجاجًا على وضع النفايات فى دوحة عرمون

أحرقت مجموعة من الشبان اللبنانيين شاحنة تابعة لشركة "سوكلين" التى تقوم بجمع النفايات فى منطقة دوحة عرمون الواقعة إلى الجنوب من العاصمة اللبنانية بيروت وذلك رفضا لفتح مطمر الناعمة بالمنطقة فى إطار حل أزمة النفايات وفقا للخطة التى أقرها مجلس الوزراء اللبنانى مؤخرا ".

واستنكرت " لجنة الأزمة لمدينة الشويفات الواقعة إلى الجنوب من بيروت"، فى بيان مساء اليوم الأحد، "العمل غير المبرر بحرق إحدى آليات الشركات التى تنقل النفايات السامة". حسب تعبيرها.

وحمل البيان "مسئولية هذا الفعل المدان للفاعلين أنفسهم، ولكل من سبب هذه الأزمة الوطنية الكبيرة، والتى شوهت سمعة لبنان وأضرت بصحة أبنائه وهدرت المال العام"... حسب قولها.

وجددت دعوتها إلى أهالى المنطقة ل"التحرك الشعبى السلمى الحضارى لمنع وضع النفايات فى مكب الناعمة، وعدم استحداث مكب فى منطقة الكوستابرافا المجاور، ، مشيرة إلى أن المنطقة المنكوبة بيئيا وصحيا".

من جانبها .. استنكرت شركة سوكلين فى بيان مساء اليوم "الاعتداء الآثم، الذى تعرض له عمالها (فى منطقة دوحة عرمون)، عبر ضربهم ومحاولة حرق آليتهم التى تعرضت لأضرار، اثناء قيامهم بواجبهم برفع النفايات".

وأكدت الشركة أن "هذه الاعتداءات الوضيعة، لن تثنيها أبدا عن تنفيذ واجباتها برفع النفايات، وتطبيق الخطة المقرة من الحكومة"، توجهت بالتحية "لوزير الزراعة أكرم شهيب مسئول ملف النفايات على سرعة تحركه، ووقوفه إلى جانب الشركة، فى هذه الحادثة، ومتابعته ورعايته تنفيذ الخطة".

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