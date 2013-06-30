ريم عبدالله تغيب عن رمضان!

تغيب الفنَّانة ريم عبدالله عن الدراما السعوديَّة في شهر رمضان، حيث أنَّها اعتذرت عن بعض الأعمال التي لم تعجبها مؤخرًا، كما تم تأجيل الجزء الرابع من "هوامير الصحراء" هذا العام، والذي شاركت في بطولته رمضان الماضي، بجانب انشغالها ببعض الأعمال والأمور الخاصَّة.

ورغم غيابها الدرامي، إلا أنَّ ريم تطل على جمهورها من خلال الفيلم السعوديّ "وجدة" الذي تقوم ببطولته، وتعرضه الجمعيَّة العربيَّة السعوديَّة للثقافة والفنون لمدَّة أسبوع في العاصمة الرياض، حيث خُصص جزء من دخل بيع تذاكر الفيلم لجمعيَّة صوت متلازمة داون.

وقد أخرجت الفيلم وكتبته المخرجة هيفاء المنصور، وهو من بطولة عبدالرحمن الجهني، والطِّفلة وعد محمد، كما يتم تقديمه في عرض مفتوح للجمهور في قاعة مسرح قصر الثقافة بحي السفارات، خاصَّة بعد حصوله على عدد من الجوائز والشهادات التقديريَّة في كل من مهرجان البندقيَّة السينمائيّ، ومهرجان دبي السينمائيّ، ومهرجان كان في فرنسا العام الحالي 2013م، وعرضه في دور العرض التجاريَّة في كل من فرنسا وإيطاليا ودول أخرى.

وستكون النِّساء على موعد مع حضور عرض الفيلم لمدَّة أربعة أيام تبدأ اليوم إضافةً إلى الثلاثاء والخميس والسبت، فيما يخصص ثلاثة أيام للرِّجال، وهي: الاثنين والأربعاء والجمعة.