اشربه يوميا.. الشاى الأخضر يخسس البطن ويخلصك من دهونها

الشاى الأخضر من المشروبات الصحية والمفيدة للجسم بشكل عام، فضلا عن أنه يسبب إنقاص الوزن بلا شك لأن الشاى الأخضر يساعد فى إذابة الدهون وعدم تراكمها فى مواضع بالجسم.

وأوضح الدكتور سعيد منير - استشارى السمنة والنحافة - أن تكوّن وتركز الدهون فى أماكن مختلفة من الجسم يغير من شكل القوام، ويجعله غير رشيق، وبالتالى يشعر بالإحراج، خاصة إذا كان البروز فى منطقة البطن.

وقال الدكتور سعيد منير: "إن تخسيس البطن يحتاج بجانب الرياضة والنظام الغذائى الصحى المتوازن، مشروبات مساعدة حارقة تمنع تكون الدهون وتركزها وتساعد على فك تكتلها وحرقها جيدا".

وتابع الدكتور سعيد: "يساعد الشاى الأخضر الجسم على التخلص من دهونه، ويمكن تناوله بطريقة الكشرى وليس مغليا مرة يوميا، أو مرتين على أقصى تقدير، وذلك للحد من زيادة الدهون فى منطقة البطن، كما يحتوى الشاى الأخضر على مواد تحد من زيادة نمو الخلايا الدهنية، وهى الخلايا المسئولة عن زيادة الوزن، كما أن هذه المواد الموجودة فى الشاى الأخضر تحث الجسم على تحويل الطعام إلى طاقة بشكل سريع دون تكون الدهون فيه.

ونصح استشارى السمنة والنحافة بتناول الشاى الأخضر دون محليات، ويمكن فى البداية الاستعانة بنصف ملعقة من العسل وبعدها تقل تدريجيا حتى تنعدم تماما، ويفضل أن يمارس من يشرب الشاى الأخضر رياضة المشى بانتظام يوميا.

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