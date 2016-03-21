النيابة تأمر بتسليم "خُط" الدرب الأحمر للداخلية لتنفيذ عقوبة 30 سنة سجن

قررت نيابة الدرب الأحمر، تسليم مسجل خطر وهارب من 30 سنة سجن إلى قطاع مصلحة السجون لتنفيذ العقوبة .

كانت معلومات قد وردت للأجهزة الامنية بالقاهرة، عن تواجد "أسامة عباس" المسجل خطر والهارب من 30 سنة سجن داخل شقة صديقه بمنطقة البساتين، تم الدفع بمأمورية مكبرة وتم القبض على المتهم وبحوزته أسلحة بيضاء، وكشفت التحريات أن المتهم لقب بخُط الدرب الأحمر بعد قيامه بإطلاق النارعلى قوة أمنية أثناء القبض على شقيقه.

تم القبض على المتهم وقتها، لكنه تمكن من الهرب من داخل المحكمة واختبأ فى قرية الجعافرة وصدر ضده أحكام وصلت إلى 30 سنة سجن، وبمواجهته اعترف بارتكابه عدة وقائع وأقر بصحة الأحكام الصادرة ضده.

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامه والتى أمرت بما سبق.

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