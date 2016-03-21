بالفيديو - ميلان يواصل إحباط جماهيره بتعادل أمام لاتسيو

(إفي): واصل ميلان سلسلة نتائجه المخيبة في الكالتشو بعدما سقط في فخ التعادل الإيجابي بهدف لمثله أمام ضيفه لاتسيو يوم الأحد في ختام الجولة الـ30 لدوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم.

جاء هدفا المباراة التي أقيمت على ملعب "سان سيرو" معقل الروسونيري في الشوط الأول حيث تقدم "النسور" في النتيجة مبكرا بعد تسع دقائق برأسية ماركو بارولو.

قبل أن يعادل الكولومبي كارلوس باكا النتيجة لأصحاب الأرض بعدها بست دقائق بعد تمريرة لويز أدريانو داخل المنطقة من الوضع راقدا قابلها باكا بوجه القدم قوية في الشباك.

لعب الفريق الضيف منقوصا بعد طرد البوسني سيناد لوليتش بالبطاقة الصفراء الثانية قبل النهاية بست دقائق.

وبهذه النتيجة يواصل الروسونيري نتائجه المهتزة هذا الموسم بعدما سقط في فخ التعادل للمباراة الثانية على التوالي والثالثة دون فوز، محققا فوزا وحيدا في آخر خمس مباريات أمام تورينو مقابل ثلاثة تعادلات وهزيمة، ليصبح رصيده 49 نقطة يحتل بها المركز السادس.

في المقابل، أصبح رصيد لاتسيو 42 نقطة يأتي بها في المركز الثامن.

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