بالفيديو - الهدية مقبولة يا فياريال.. ريال مدريد يقسو على إشبيلية في ليلة توهج BBC

"الهدية مقبولة يا فياريال".. هكذا كان لسان حال جماهير ريال مدريد عقب فوز فريقهم على إشبيلية برباعية مقابل لاشيء في جولة شهدت تعثر برشلونة بالتعادل.

برشلونة تعادل مع فياريال 2-2 بعدما كان يتقدم في النتيجة. ليقبل مدريد الهدية ويقلص الفارق لعشر نقاط مع البرسا ونقطة واحدة مع الثاني في الترتيب أتليتكو مدريد والذي تعثر بدوره أمام خيخون.

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رباعية ريال مدريد جاءت عن طريق BBC. كريم بنزيمة يسجل الهدف الأول في الدقيقة الخامسة، كريستيانو رونالدو في الدقيقة 64 وجاريث بيل في الـ66. قبل أن يختتم خيسي الرباعية بهدف في الدقيقة 86.

ورفع ريال مدريد رصيده إلى النقطة 66 في المركز الثالث. بينما تجمد إشبيلية عند النقطة 48 في المركز الخامس.

بداية مثيرة

اللقاء بدأ مثيرا منذ اللحظة الأولى. عرضية تصطدم في عارضة ريال مدريد في الدقيقة الأولى.

وبنزيمة يرد بهدف أول بلمسة على الطائر لعرضية بيل.

وفي الدقيقة 25 احتسب حكم المباراة ركلة جزاء لإشبيلية بعد خطأ رافاييل فاران.

وتألق كيلور نافاس في حماية مرمى ريال مدريد ليتصدى لركلة كيفن جاميرو. ركلة هي الثالثة التي ينجح نافاس في التصدي لها من أخر 4 ركلات ضد ريال مدريد.

هدف ملغي = عقاب

الشوط الثاني بدأ بركلة جزاء لريال مدريد بعد توغل رائع من لوكا مودريتش. ولكن رونالدو يهدر على غير العادة.

ثم عدل كيفن جاميرو مهاجم إشبيلية النتيجة في الدقيقة 60. ولكن حكم المباراة يلغي الهدف رغم احتفال اللاعب بداعي التسلل.

ولكن عاد رونالدو ليصالح جماهير ريال مدريد ويسجل الثاني في مرمى إشبيلية في الدقيقة 64.

وانهار إشبيلية بعدها ليسجل بيل الهدف الثالث بعدها بدقيقتين فقط.

وأصبح جاريث بيل هو أكثر لاعب بريطاني يسجل في تاريخ الدوري الإسباني بعدما تخطى جاري لينكر صاحب الـ42 هدفا.

البريطاني التاريخي لينكر سجل 42 هدفا في 103 مباراة في الدوري الإسباني بقميص برشلونة.

وتعد أخر مرة نجح فيها BBC في التسجيل بلقاء واحد لمباراة خيخون في الـ17 من يناير. ويصل الثلاثي لهدفهم رقم 200 معا.

وبعدها غاب بيل لفترة وكذلك بنزيمة.

وقبل نهاية المباراة نجح خيسي في وضع بصمته ليكتب الهدف الرابع والأخير لريال مدريد في مرمى إشبيلية.

شاهد الأهداف