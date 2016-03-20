سبورتنج لشبونة يبتكر طريقة ' عشوائية ' لحث جمهوره على عدم شراء القمصان المقلدة

ابتكر نادي سبروتنج لشبونة البرتغالي طريقة جديدة لحث الجمهور على عدم شراء الملابس المقلدة في السوق، والاتجاه لشراء الملابس الأصلية.

وفي مباراة الفريق الأخيرة أمام أروكا في الدوري البرتغالي، دخل لاعبو الفريق إلى الملعب بقمصان مكتوبا عليها الأسماء بشكل خاطئ.

الفريق خاض شوط المباراة الأول بالقمصان التي تحمل الأسماء الخاطئة، وفي الشوط الأول سجل الفريق أربعة أهداف تقدم بهم على آروكا برباعية مقابل لا شئ.

البعض ظنوا بأن الأخطاء الإملائية ناجمة عن خطأ من عامل غرفة الملابس، لكن الفريق بين شوط اللقاء بدلوا ملابسهم وارتدوا القمصان الصحيحة.

وبعد اللقاء، أكد سبورتنج لشبونة أن تصرفهم هذا كان رسالة يوجهونها لجمهورهم لعدم شراء القمصان المقلدة وشراء القمصان الأصلية من متاجر شركة "ماكرون" التي تورد القمصان للفريق.

وقد يفكر النادي في تكرار هذا التصرف مرات أخرى في المباريات المقبلة، ليكون لها مردود على الأطفال من جمهور النادي.