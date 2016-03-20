الأرصاد: طقس غدا ربيعي معتدل نهارًا بارد ليلا والقاهرة العظمى 23 درجة

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الاثنين طقس ربيعي معتدل نهارا بارد ليلا، يكون شديد البرودة على شمال الصعيد ووسط سيناء.

كما توقعت الهيئة، بحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط، أن تقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مدن القناة والوجه البحري والقاهرة، وأن تكون الرياح شمالية غربية تنشط جنوبا.

وبالنسبة لدرجة الحرارة العظمى المتوقعة غدا في القاهرة 23 والصغرى 15 درجة، وفي الإسكندرية العظمى 21 والصغرى 14 درجة، وفي بورسعيد العظمى 21 درجة والصغرى 15 درجة، وفي شرم الشيخ العظمى 27 درجة والصغرى 16 درجة، وفي أسوان العظمى 27 درجة والصغرى 17 درجة، وفي حلايب العظمى 22 درجة والصغرى 17 درجة.