ضبط 8 فى مشاجرة بالأسلحة البيضاء بالمحلة بسبب خلافات أسرية

اعتدى صاحب محل أحذية بمنطقة الرجبى بمدينة المحلة الكبرى فى محافظة الغربية، على زوجته وحماته بماسورة مياه أثناء عودة زوجته ووالدتها لمنزل الزوجية لخلافات أسرية بينهما، مما دفع الزوجة لاستدعاء أقاربها للانتقام من زوجها فأحضر شقيقاها وأبناء عمهم سيوف وشوم واعتدوا على زوجها بالضرب وأتلفوا سيارته، تم ضبط الطرف الأول والثانى والتحفظ على الأسلحة البيضاء والشوم.

بداية الواقعة ببلاغ تلقاه العميد طارق عطوية مأمور قسم أول المحلة، بنشوب مشاجرة بمنطقة الرجبى أول المحلة، انتقل لمكان الواقعة العقيد محمد عمارة رئيس فرع البحث الجنائى بالمحلة وسمنود، والرائد حسن أبو المجد رئيس مباحث قسم أول المحلة وضباط وحدة المباحث، تحت إشراف اللواء إبراهيم عبد الغفار مدير إدارة البحث الجنائى.

تم السيطرة على الموقف وتبين نشوب مشاجرة بين "رانيا مجدى عبد العزيز حسن 32 سنة ربة منزلط و"رضا السيد محمد احمد عبد العزيز 53 سنة ربة منزل" "والدة الأولى" مصابة بجرح قطعى بالجبهة ، و"سامية سيد محمد سيد 37سنة "زوجة والد الأولى" مصابة بجرح قطعى باليد اليسرى، وحماده محمد محمود سلطان 34سنة فنى صيانة مصاب بكدمة بالعين اليمنى" طرف أول "، وبين وائل عبد الخالق حسن أبو زيد 37سنة صاحب محل أحذية "زوج الأولى من الطرف الأول " لتعديه على زوجته وحماته بالضرب بماسورة مياه وإحداث ما بهن من إصابات، وذلك أثناء عودة زوجته لمسكن الزوجة لوجود خلافات زوجية بينهما.

وعقب علم أشقاء الأولى بما حدث لها ولوالدتهما توجه كل من أحمد مجدى عبد العزيز حسين "شقيق الزوجة" 29 سنة عامل كاوتش سبق اتهامه فى 6 قضايا مخدرات وضرب وسرقة، وشقيقه"محمد" 19سنة عامل كاوتش سبق اتهامه فى القضية 1543لسنة 2015 جنح أول المحلة"ضرب" ، وفارس السيد بسيونى"نجل عمة الزوجة " 17سنة سائق توك توك سبق اتهامه فى القضية 8196 لسنة 2016 جنح أول المحلة"ضرب" ، وحمادة محمد محمود سلطان "نجل عمة الزوجة" وبحوزتهم سيوف وشوم وتعدوا على زوجها بالضرب واتلفوا سيارته.

تم ضبط الزوجة ووالدتها والثالثة من الطرف الأول وزوجها، كما تم ضبط المتهمين أقارب الزوجة وبحوزتهم سيوف تحرر المحضر 3511 جنح قسم أول المحلة، وأٌخطر اللواء نبيل عبد الفتاح مساعد وزير الداخلية مدير أمن الغربية، وتم عرضهم على النيابة العامة للتحقيق وتكثف المباحث جهودها لضبط باقى المتهمين الهاربين.

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