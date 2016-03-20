ضبط 6500 لتر عصير و26 طن مكرونة منتهية الصلاحية بمخزن أطعمة بالمنصورة‎

ضبط فريق من مراقبى الأغذية بالإدارة الصحية بالمنصورة، أثناء المرور على مخزن روسو للأطعمة تبين وجود (6500) لتر عصير منتهية الصلاحية و(26) طنا من صنف مكرونة روسو بعضها منتهية الصلاحية والبعض الآخر يظهر عليه علامات التلف ظاهريا.

وعند قيام المراقبين باتخاذ الإجراءات اللازمة من التحرير والتشميع للمضبوطات، رفض المسئولون عن المخزن إبراز تحقيق شخصياتهم، وعلى الفور قام الدكتور سعد مكى وكيل وزارة البصحة بالاتصال برئيس مباحث التموين الذى أرسل بعض الضباط الذين قاموا بمشاركة مسئولى الطب الوقائى فى إتمام الإجراءات.

جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات حسام الدين إمام، محافظ الدقهلية باستمرار حملات قطاع الطب الوقائى (مراقبة الأغذية) بمديرية الصحة للتفتيش على المنشآت ومحلات الأغذية والمشروبات والمطاعم، حرصاً على صحة وحياة المواطنين والمرور على والكافيهات ومصانع الأغذية للتأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية اللازمة والتراخيص وتوافر الشهادة الصحية لجميع العاملين.

>

التصويت على اختيار عميد وأعضاء لجنة التربية النوعية بجامعة المنصورة

>