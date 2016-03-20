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ضبط مسجل بحوزته فرد روسى وطلقات آلية و170 قرص مخدر بالغردقة

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ضبط مسجل بحوزته فرد روسى وطلقات آلية و170 قرص مخدر بالغردقة ضبط مسجل بحوزته فرد روسى وطلقات آلية و170 قرص مخدر بالغردقة
تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة ثان الغردقة من ضبط مسجل، وبحوزته فرد روسى وعدد من الطلقات، وكمية من الأقراص المخدرة، تم تحرير محضر بالواقعة وبعرضه على النيابة العامة أمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.

تلقى اللواء عادل التونسى مدير أمن البحر الأحمر إخطارا من الرائد أحمد لاشين رئيس مباحث ثان الغردقة يفيد تمكن النقيب حسن دنقل معاون مباحث القسم من ضبط المدعو " حسن. س. ع" 45 سنة عاطل مسجل، ومقيم حى العرب الغردقة، وبحوزته فرد روسى و4 طلقات الية و170 قرص مخدر.

وذلك بناءا على إذن من النيابة العامة، وبمواجهته بما اسفر عنه الضبط أعترف بحيازته للسلاح بقصد الدفاع عن النفس والأقراص المخدرة بقصد الاتجار وحرر المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.


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