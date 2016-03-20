«الناصريين المرابطون» تدين الحادث الإرهابي بكمين الصفا بالعريش

أكد أمين الهيئة القيادية في حركة الناصريين المستقلين المرابطون العميد مصطفى حمدان على إدانة الاستهداف الارهابي المجرم لأبناء القوات المسلحة المصرية خير أجناد الارض ، متقدّماً من ذوي الشهداء الأبرار ضبّاطاً و أفراداً بأحرّ التعازي ، متمنياً الشفاء العاجل للجرحى.

وقدّم حمدان تعازيه الى معالي وزير الدفاع المصري الفريق الأول صبحي صدقي والقيادة العسكرية المصرية ،مثمّناً الإصرار والقدرة الفاعلة ميدانياً لرجال القوات المسلحة المصرية في مواجهتهم للإرهابيين والمخربين على أرض سيناء وعلى امتداد الارض الجغرافية المصرية.

واعتبر حمدان أن هزيمة هؤلاء الارهابيين في مصر سيؤسّس للقضاء عليهم في كل الاقطار العربية، معلنًاعن عاطفة كل اللبنانيين مع أهلنا المصريين قيادة وقواتهم المسلّحة ، مشدّداً على أن المعركة في مكافحة الإرهاب هي معركة واحدة سواءً في لبنان أو في مصر .