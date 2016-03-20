وزير الخارجية يعود للقاهرة بعد زيارة للخرطوم

عاد سامح شكري وزير الخارجية، لمطار القاهرة الدولي، قادمًا من الخرطوم، بعد زيارة رسمية للسودان استغرقت يومًا واحدًا.

عقد خلالها مباحثات مشتركة مع الرئيس السوداني عمر البشير، ووزير الخارجية إبراهيم غندور، تناولت العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل دعمها وتنميتها في المجالات كافة.

ونقل وزير الخارجية نقل رسالة شفهية من الرئيس عبد الفتاح السيسي، للرئيس عمر البشير، تتعلق بالعلاقات الثنائية بين البلدين، كما تباحث مع نظيره السوداني إبراهيم غندور، بشأن التحضير لاجتماعات اللجنة الرئاسية العليا المتوقع انعقادها قريبا بالقاهرة برئاسة الرئيسين عبد الفتاح السيسي، وعمر البشير.

> فضلًا عن التنسيق المشترك حول مختلف القضايا والملفات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.